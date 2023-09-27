《文創股》鈊象取得歐洲博奕執照 Q4有望上線

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【時報記者莊丙農台北報導】鈊象(3293)今天舉行法說會，公司指出，歐洲市場已經取得B2B博奕營業證照，並通過20款遊戲認證，將授權代理商在第4季上線，今年可貢獻少部分營收。董事長李柯柱表示，歐洲市場雖大，但競爭激烈，當初美國運作4年才看到成效，歐洲1年半到4年看能否看到預期目標。

鈊象前進歐洲市場，今年9月上旬取得馬爾他MGA執照，歐洲地區除了羅馬尼亞、英國外，可在歐洲10個國家上線，未來串接可以不只一家代理商來布局歐洲，採分潤方式。李柯柱指出，鈊象屬於後進者，現在要進入歐洲競爭有一定難度，還有很多地方要學習，因此，貢獻效益短期不會很明顯。

鈊象前8月營收91.78億元，年增17.99％，前8月營收排名，東南亞授權排第一、明星三缺一居第二、美國授權排第三，其他為金猴爺等APP營收，區域別來看，台灣占比35％、美國占比16％、大陸占比17％、其他及亞洲占比32％。

前8月商用遊戲機谷底復甦，主要市場以大陸以及美國為主，除延續去年度重磅產品的效益外，今年度公司推出新機種「閃電摩托」市場反映熱絡，加上大陸市場下半年年需求逐漸回溫，營收預估會有不錯的表現。東南亞今年成長幅度最大，美國穩定持平，台灣則小幅成長。