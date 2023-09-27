中秋前豬隻價格降約1成 雲林肉品市場：趁便宜趕快烤

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中秋節將屆，全台進入烤肉旺季，雲林縣肉品市場27日毛豬交易價每公斤約88元，與本月初近百元相比，降幅約1成，主要是交易量增加，加上烤肉愈來愈多樣化，豬肉買氣不如預期，民眾可趁便宜多選購「雲饗豬」等本土豬肉產品，享用優質台灣豬肉不用怕破費。

雲林肉品市場27日交易頭數達到3100頭左右，與26日2600餘頭相比，交易量大增，主要是28日中秋節前1天晚上，大家已進入「中秋連假」模式，也是民眾烤肉趴的第1天，業者為因應市場須求，27日即大量購入豬隻加工處理，趕在28日出貨。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，今年豬價在8月30日中元節前漲破百元大關，來到每公斤105元，9月初回跌至100元左右，隨後逐漸向90元接近，27日已跌至約88元，價格相對低檔，中秋後氣溫開始下降，豬隻生長變快，加上需求持平，預計還有下跌空間，惟幅度不會太大。

黃加安說，29日開始中秋連假，這幾天就有人在烤肉了，估計大家會烤1個星期左右，目前豬肉價格實惠，民眾可趁機多購買。雲林縣肉品市場為打響雲林豬肉名氣，成立「雲饗豬」品牌，其產品標榜零瘦肉、無藥物殘留、2項以上認證等特點，可說是豬肉界精品，歡迎大家踴躍採購。

民眾指出，2021年中秋節，因新冠疫情影響，各縣市宣布禁止戶外大型烤肉群聚活動，當時豬肉價格降至每公斤72、73元，是近年來豬肉最便宜的時候，今年中元節每公斤漲到百元以上，讓大家買不下手，還好中秋節前豬肉價格有所回跌，因此會多買一些，放在家裡慢慢烤。