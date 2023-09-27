Bankee信用卡推出全臺最慢還款 延後60天繳款再享分期零利率

依據金管會最新公告2023年7月份信用卡機構業務資訊，今年7月循環信用餘額高達新臺幣1,055億元，相較去年同期增加5.08%，可見持卡人資金需求額度提升，若動用循環利率後因逾期繳款而在聯徵中心產生不良信用記錄，將對於持卡人未來貸款、租賃和就業等多方面的信用評分造成影響。

遠東商銀Bankee社群銀行為了減輕持卡人生活壓力，特別推出Bankee信用卡「慢慢付」（分期付款）服務，主要展現「慢」「慢」還款特點：「第一慢」提供持卡人最長延後60天支付信用卡款項，相較於一般信用卡繳款日多出30天寬限期；「第二慢」讓持卡人能根據個人需求在Bankee APP「信用卡」卡牌頁面點選「慢慢付」選項，即可選擇對單筆消費或當期帳單總額以「一期」零利率、「三期」零利率，最長「分12期」等方式進行繳款，讓資金運用充滿彈性，更加符合生活各項支付需求和財務規劃。Bankee信用卡被譽為全臺還款最慢、還款期最長的信用卡，為持卡人面臨各種消費壓力時帶來更多靈活和便利，對理財生活更加輕鬆自在，進一步減輕生活壓力。

Bankee社群銀行觀察到持卡人刷卡消費後可能會遇到各種財務壓力，尤其當其面對高消費金額、緊急開支或資金暫時卡住時，萬一又遇上信用卡繳款日迅速來臨，更是加劇持卡人繳款壓力，對於上述情況，Bankee信用卡的「慢慢付」（消費分期）服務為持卡人帶來即時緩解。Bankee團隊歸納持卡人常面臨三個場景：一、高消費需求場景，不論是購買家電、教育進修、舉辦婚禮、家庭裝潢，或是面對節慶購物、假期旅遊、贈禮採購等消費高峰，「慢慢付」服務都能幫助持卡人在申請消費分期同時也能平衡資金流。二、緊急開支場景，包括家庭援助、房屋維修、寵物醫療或教育支出等，「慢慢付」服務就是能即刻緩解財務壓力的聰明選擇。三、資金周轉需求高場景，如款項代墊、採購、代購業者、網拍電商等，「慢慢付」服務除緩解資金壓力外，也可確保業務順利運作，不會大幅增加額外營運成本。Bankee信用卡「慢慢付」服務的設計巧思，是為了滿足客戶不同消費需求，提供更多繳款靈活性，幫助持卡人能更輕鬆應對各種經濟壓力和未預見開支，在必要時能獲得緩解，使持卡人做好財務管理才能更輕鬆享受生活。

Bankee社群銀行APP全新改版上線，Bankee不僅對數位存款和信用卡產品進行全面升級和優化，更推出一系列優惠活動。即日起至2023年12月31日之活動期間內，特別祭出多重好禮大放送：好康一、首次登入體驗Bankee APP，即可獲得體驗禮新臺幣488元回饋金。好康二、首次於Bankee外幣數位存款帳戶完成換匯交易，享首次交易禮新臺幣50元，邀請好友開戶換匯，好禮再翻倍。好康三、成功邀請好友申請Bankee信用卡，用戶與好友同享筆筆一般消費刷卡金回饋加倍送，國內最高2.4%、海外最高6%，刷卡金回饋合計上限新臺幣100元。於2023年9月30日前完成好康二和好康三，再享前500名早鳥加碼新臺幣300元回饋金。詳情以各好康活動網頁內容所載為準：https://bankee.pse.is/0906news。2023年9月30日前至Bankee臉書粉絲團參加留言活動，還有機會獲得千元禮券等好禮。歡迎立刻上App Store和Google Play下載Bankee APP，體驗全新Bankee社群銀行！

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