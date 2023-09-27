大陸水泥調價 西進水泥廠第四季營運可望攀高

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進入傳統旺季，加上煤炭價格上漲，中國大陸水泥開始調價，包括福建、長三角等地區調價幅度在7％上下，市場指出，國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)、信大水泥(110)第四季會是大陸市場今年營運高峰。

根據大陸水泥協會釋出的訊息，本周包括長三角、東北三省、河北等多個地區水泥業者陸續公佈價格上調，幅度在每噸10-50元人民幣不等。

西進水泥廠指出，進入水泥市場傳統旺季，9月下旬在當地「鐵公基」工程項目帶動下水泥需求較8月有所好轉，企業發貨量普遍增加，市場統計平均約在7-8成。

另一個激勵大陸水泥價格上漲的原因；台、亞泥認為，受企業環保投入以及煤炭等價格不斷上漲影響，水泥廠必須上調水泥價格來應對不斷增加的生產成本。

亞泥指出，今年亞泥中國的營運格局會呈「前低後高」，7、8月走過淡季後，9月水泥需求會慢慢恢復，第4季旺季有望轉佳。

亞泥預期，去年亞泥中國稅後淨利僅4.2億元人民幣，今年將明顯成長。

不過，台泥認為，中國大陸「水泥寒冬回溫、但尚未回暖」。目前進入傳統旺季，加上全球淨零趨勢下，碳達峰、碳中和是大陸各水泥廠積極投入的重心，成本增加，9月底至第四季水泥價格預期會因此有調漲，但以現在的市場價格，仍沒有回到過去的水準。

台泥指出，大陸市場第四季雖會比第三季成長，但全年依然保守看待中國大陸市場的貢獻度。