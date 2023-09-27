提高競爭門檻，路易莎「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」上市

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因應世界咖啡新浪潮，路易莎董事長黃銘賢今（27日）發表創新研發「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列，標榜採「焠火輕焙」咖啡豆，有別於其他咖啡因較高的焦黑色咖啡豆，能更精準去除苦味、提煉出純然水果韻味、香氣與飽滿圓潤的甜味，更借鑒葡萄酒發酵過程發展出級精緻的「厭氧處理法」，將菌種發酵、冷熱發酵、酒桶靜置、蜜處理等，創造帶有果香的風味的「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」，為路易莎創造成長新動能，並為布局國際的起手式。

為做出一杯沒帶苦味的黑咖啡，黃銘賢前往咖啡的發源地衣索比亞，精選出300多支阿拉比卡夢幻品種，從生豆的處理法到烘焙、沖煮方式開始研究，如何引出深藏在咖啡豆中的各種水果風味。

黃銘賢表示，把咖啡處理像水果般滋味的同時，被苦味遮蔽掉的所有瑕疵味道都會被更放大，為此經過兩年多的嘗試錯誤，成功研發出在口中爆發柑橘、莓果、花香、葡萄酒、核果、香草、巧克力等果香新風韻的咖啡，去除咖啡惱人的苦味、酸味與厚重味，造就是「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」無可取代的新魅力。

路易莎是唯一獲得國家品質獎最高榮譽的咖啡品牌，多年致力推廣精品平價咖啡並帶起風潮，但是，當台灣連鎖超商、賣場都競相標榜提供精品咖啡之際，黃銘賢積極為路易莎築起難以跨越的護城河，以「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」系列開啟路易莎的新時代。

路易莎並公布路易莎全新CI品牌識別，除了既有的橘色女人頭，改成白色外，還有黑色簍空女神風格，更特別的是女神「添翼」，象徵啟航到嶄新的未來，同時，門市的招牌也由原來的橘色底，黑色路易莎字體，改成灰銀色浮雕設計，在內裝上，也改成以白色輕工業風的新潮年輕化為主，並且，有十多種選色搭配呈現不同的風格，有別於過去的木質色系。並且，鼓勵優秀幹部內創，開設以更容易服務顧客的40坪左右中型店，作為「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」的前哨部隊，目前已經開了50多間門市。

黃銘賢表示，「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」是路易莎展店的新策略，未來新店無論大小都採用全新CI，而既有路易莎門市，已經有100多家陸續更換招牌轉型，全台共有150多家「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」，每天提供6支以上自選不定期更換的品項，在內用熱的超越精品時會附上一小杯冰的，更能感受咖啡在口中爆發的水果風韻。

路易莎已經研發超過一百種「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，維持20多品項經常替換，價格比一般手沖精品咖啡高出10元以上。黃銘賢認為，台灣消費者對精品咖啡的品味與價格接受逐年提升，是路易莎擴大市場的新藍海。」根據統計目前台灣咖啡市場約800億，約有三成是黑咖啡的愛好者，而果香迷人的「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，更可以吸引因為苦味而不喝咖啡有超過1000億的茶飲消費者，未來將可爭取百億的市場發展錢景。

為讓「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」能在門市精準的呈現，每家新概念店都裝設有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機，由黃銘賢將腦中的「最完美的沖煮比例」轉化為參數設定，能在153秒內可以精準還原8段不同水量與秒數的沖煮手法，精準控制水溫、流速、注水次數、悶煮時間，用科技讓每一杯「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，都像職人親自沖煮。

為了推廣更優質的好咖啡，路易莎將年定期推出的黑卡尋豆師手沖優惠活動，全面升級為「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，提供約7折優惠，10-12月期間首選混合檸檬、花香、桃子及黑糖厚實香氣的【衣索比亞 古吉 安娜索拉 草莓水洗 G1】及【衣索比亞 古吉 艾德處理廠 酒香日曬 G1】，黑卡優惠價每杯95元，，咖啡豆半磅也有75折黑卡優惠價每包345元，讓消費者在每一家路易莎至少都可以喝到兩種「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，但是在「BEYOND SPECIALTY 超越精品概念店」，就可以有更多選擇，而且，每一家都可能不同， 隨時給咖啡愛好者驚喜。