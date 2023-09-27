陸生納健保有譜！教長證實：會以這身分為主

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陸生納健保有譜！教育部長潘文忠今天表示，考量學生健康權，讓境外學生（含陸生）在健康維護方面得到保障，教育部支持陸生比照外籍生納入健保，但初期會以學位生為主，詳細規畫會和陸委會及衛福部進一步討論。

海基會董事長李大維25日在金門大學與陸生座談，現場陸生表達對納保的盼望，李大維表示會向主管機關反應，並稱「相信在不久的未來能夠有好消息」。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體採訪時表示，對於陸生來台就學，不管是學位生或短期研修生，教育部都抱持歡迎的態度，各大學也以同樣的方式接納陸生。

潘文忠說，之前因為疫情影響，陸生無法來台，但隨著疫情緩解，9月開始的112學年，已有280多位陸生來台短期研修，預期後續還會增加。

至於在台就讀的學位陸生，潘文忠說，目前有3100多位，主要是讀碩士及博士班，學士班的陸生現僅剩約900位。學士班陸生這麼少的原因，是因為大陸從2020年就暫緩陸生來台，一直到現在還未解禁所致。

關於陸生納納健保的議題，潘文忠表示，教育部持支持的態度，但後續要怎麼推動，還要跟陸委會、衛福部進行研議，不確定何時可以實施。陸生納健保，跟外籍生的標準將一致，初期以學位生為主；而短期研修生因為在台灣的時間太短，暫時不考慮讓他們納健保。