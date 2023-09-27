台中南門扶輪社捐贈頭汴國小50萬 專款推動高球扎根計畫

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愛，無所不在！台中南門扶輪社有一群熱愛高爾夫球的社友，認為高球運動是培養鍛鍊專注力、禮儀、協調性的國際運動，必須推動且要向下扎根，同時看到偏鄉學童的需求，為協助高球基層教育永續發展，今（27）日捐贈50萬元給頭汴國小高爾夫球社團，專款推動高球扎根計畫，讓孩子們從此擁有夢想。

今日捐贈儀式在太平區頭汴國小舉行，由校長王素貞代表接受，儀式簡單隆重。

王素貞表示，頭汴國小自108學年度開始，全校學生每學期有8節彈性課程，學習高球基本技能與禮儀，讓高球成為六年一貫的學校特色課程，進而鼓勵學生參加高爾夫球社團，以鄰近的鴻禧太平高爾夫球場為平台，透過選才、訓練、競賽、輔導以及獎勵等配套規劃扎根機制，成立至今，不管是擊準擊遠或中華高協中區月賽、全國小學高爾夫聯賽等皆有選手屢獲佳績。

台中南門扶輪社長莊賜濱表示，將此計畫納入本年度社會服務項目，提供實質的協助，台中南門扶輪社及社友共同攜手響應贊助，共募資50萬元，讓頭汴國小高爾夫球社團專款專用，讓社團能有足夠經費繼續營運，也鼓勵弱勢家庭的孩童勇於學習，期望給孩子們一個不同的人生，更期盼為台灣高爾夫球界培育明日之星！

會後，莊賜濱與社友們也參觀了學校的練習基地，並以自己多年的高球經驗，與高球社團的小選手分享高球的樂趣與技巧，切磋球技，南門社的義舉也深獲師生與家長肯定。

台中市高爾夫協會秘書長林家惠今日也特別參與這場捐贈活動，感謝台中南門扶輪社對扎根計畫的大力協助，希望藉此機會，帶動高爾夫球運動風潮，並在校園扎根茁壯，培育出更多優秀人才為國爭光，期盼在政府與民間合力下，讓孩子在高爾夫球的世界中發掘人生意義及價值，找到翻轉未來機會。