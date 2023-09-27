《農科股》達邦蛋白生技股臨會通過公司更名 展開CDMO業務

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】達邦蛋白(6578)今(27)日召開112年第二次股東臨時會，會中通過公司更名，將公司中文名稱變更為「達邦蛋白生技股份有限公司」，英文名稱變更為「DABOMB PROTEIN BIOTECH CORPORATION」，以符合未來營運發展需求。董事長劉郁芬表示，達邦蛋白生技以替代抗生素為核心理念，運用後生元強化免疫技術，提供動物健康的精準解決方案，未來公司會持續推出高附加價值產品，擴大台灣廠資本支出，並展開CDMO業務，立足台灣放眼全球，追求獲利長期穩定成長。

達邦蛋白生技以外銷市場為主，其中東南亞營收占比超過6成，面對市場價格競爭，達邦蛋白生技推出高附加價值產品，高毛利的動物保健產品比重逐步拉高，積極轉型的成效已開始反應在今年營運表現。下半年產品組合持續優化，毛利率可望再提升，隨著動保產品第四季出貨再攀升，單季業績轉盈可期。

劉郁芬表示，產品開發朝向策略聯盟及功能客製化需求，CDMO已接獲美國大型全球行銷國際動物保健及營養策略公司、美國研發為主的飼料添加劑開發商、國內酵素研發設計公司訂單，並將與新加坡一家握有新型抗菌活性胜(月太)技術的新創公司合作，可以滿足未來兩年公司擴充的產能。

達邦蛋白生技分別針對水產、畜產推出動保產品DBT-100 HT、DBT-100 LS，兩項新產品是根據國際益生菌及益生元科學協會(ISAPP)所彙整的益生菌及後生元之功能為基礎，並根據客戶需求而開發出的產品，可以替代抗生素、促進生長、改善飼料效益、降低生產成本，為目前市場迫切需求的產品。動保產品已開始出貨給美國大型全球行銷國際動物保健及營養策略公司，公司亦透過既有通路向東南亞指標客戶曝光新產品，待客戶實驗評估通過，以及隨著達邦蛋白生技取得更多國家的飼料添加劑輸入許可登記證，預期第四季起出貨量將逐月跳升。

動保產品獲客戶正面肯定，且高附加價值的動保產品不受原物料價格波動影響，有利於達邦蛋白生技將產品推廣至東南亞以外的歐美地區，因應海外市場擴大以及CDMO客戶需求，達邦蛋白生技擴大台灣廠的資本支出，第一期擴產投入設置20KL醱酵生產線工程已經發包，預計明年Q2完成，產能將增加數十倍，明年下半年會再增設一個20KL醱酵槽，產能可再進一步提升。