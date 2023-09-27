乾杯集團雙品牌首度連袂插旗板橋大遠百、老乾杯高雄漢神百貨搶中秋開幕

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擴大搶攻疫後餐飲復甦商機，乾杯集團旗下兩大頂級品牌「老乾杯」與「黑毛屋本家」首次進軍新北市，豪氣包下板橋大遠百11樓，聯手打造「新北旗艦店」，民眾不僅多了豪華和牛燒肉、鍋物美味選擇之外，更升級打造「K Lounge貴賓廳」舒適沙發、飲品暢飲等服務登場，民眾在等候入店時就可先享受如機場貴賓室的愜意空間，提升體驗滿意度。連同高雄第二間老乾杯進軍漢神百貨本館，3間分店於9月29日中秋節正式開幕。黑毛屋本家再祭出日本和牛買二送一開幕慶，積極搶攻連假商機。

在上海米其林指南曾得到米其林一星的乾杯集團，今年以深耕台灣市場並開拓英國市場為目標，台灣事業瞄準各縣市指標商場布局，看好新板特區匯聚百貨商場、星級飯店、米其林餐廳是板橋商業消費正核心，附近高收入菁英、豪宅雲集，串聯旗下高級燒肉、鍋物兩大品牌打造「新北旗艦店」提供和牛美味服務，同時積極深耕中南部餐飲市場持續展店，要帶給更多民眾和牛美味的感動。今年台灣事業已展6間分店，年底前將再開一間新品牌，2023年底海內外總店數達74間。

為了帶給民眾美好的用餐服務體驗，老乾杯、黑毛屋本家「新北旗艦店」特別將板橋大遠百11樓整層樓面打造成氛圍感十足的「K Lounge貴賓廳」，規劃了舒適的沙發區、免費暢飲的飲料小點、酒水點購、Wi-Fi、雜誌閱覽等高品質服務與設施，提供賓客專屬使用。日式摩登的空間氛圍間散發著優雅的氣質，特別在大面玻璃帷幕前設置以櫻花木設計而成的高腳座位區，能俯瞰站前廣場的無敵美景，不僅能小酌浪漫賞景，也能辦公使用，讓在等候入店用餐的賓客，就能先享用K Lounge體貼細緻的服務與空間，使整體用餐體驗更加的從容舒適與愉悅。

從K Lounge進入，140坪長廊式的店型將兩種截然不同的用餐空間串連在一起，首先印入眼簾的是傳統簡樸京都風格的黑毛屋本家，設有方便於單人享用的U型吧檯及四人桌，共52席次；銜接現代華麗和風美學的老乾杯，設有開放式座位與7間隱蔽性包廂，共78席次，提供嚴選冷藏熟成40天的頂級和牛燒烤與日式鍋物多元的美味選擇，滿足肉食愛好者的味蕾。

睽違6年，高雄第二家「老乾杯」進駐南台灣經典時尚地標「漢神百貨」登場，看好商場頂級精品百貨定位，擁有50家以上國際精品名牌進駐、深耕金字塔頂端客群，老乾杯漢神百貨店打造低調華麗的用餐氛圍，以傳統木格柵與璀璨的鏡面交錯，搭配著大型四方吊燈，勾勒出現代和風摩登美學，店內共80席次、設有4間包廂，包廂連通最高可容納12位賓客一起聚餐享用，便於私人款待與商務需求，讓高雄民眾今年中秋烤宴又多一個新據點。

標榜「成熟大人聖地」的老乾杯，以頂級和牛燒肉、特製釜飯、滿壽泉吟釀酒3大美味堅持，打造一處熟男熟女喜愛的燒肉殿堂，擅於提供和牛多樣的美味變化，包括稀有的牛舌、專人推至桌邊現切現烤的肋眼牛排、魚子醬和牛壽司、北京烤鴨風和牛捲等經典燒烤料理，還有以和牛部位特性製成的牛舌佐蔥沙拉、和牛春捲、和牛咖哩等，道道都是令老饕垂涎的美味享受；以日本鍋物傳教士之姿的「黑毛屋本家」對於日本鄉土鍋物文化的滲透，提供涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋與博多風摩滋鍋四大鍋物，搭配頂級日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、雲林黑羽土雞、澳洲和牛小腸優質肉品，呈現道地滋味，更透過每季更換推出的季節限定鍋物，品嚐季節之味。

為歡慶開幕，10月31日前黑毛屋本家點選兩份特選日本和牛鍋物套餐，即免費招待一份特選日本和牛，價值980元。