苗縣慶祝教師節 表揚624名資深優良教師

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苗栗縣政府感謝教師為莘莘學子奉獻付出，27日辦理「112年度慶祝教師節暨資深優良教師表揚大會」，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚資深優良教師共計624名，向勞苦功高的老師致上最崇敬的謝意並且祝福所有的教師，教師節快樂。

縣府教育處指出，今年共表揚624名資深優良教師，包含縣內推薦師鐸獎4名、優良特殊教育人員1名、服務滿40年資深優良教師8名、服務滿30年148名、服務滿20年328名及服務滿10年135名，總共補助發放278萬6000元獎勵金。

苗栗縣長鍾東錦、教育處副處長徐建男頒獎表揚獲獎教師，議員許櫻萍、余文忠、曾美露、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴、苗栗市長邱鎮軍秘書等人27日也到場恭賀資深優良教師。表揚大會由后庄國小管樂團揭開序幕，並且播放「老師，當我們同在憶起」，影像紀錄呈現與老師的共同回憶，以別具意義的敬師活動頌揚師恩。

鍾東錦表示，各項獲得殊榮的教師皆是造福學子的杏壇典範，有教無類、因材施教，不僅培育許多優秀人才，更為苗栗縣的教育打下扎實的基礎，期待未來苗栗的教育能更加活潑，提升苗栗教育及文化水平。

鍾東錦強調，縣府要做教師們的強力後盾，完善工作環境，有兼任行政工作的教師，將減少課堂數讓他們能有更多時間處理行政工作，明年1月起更將薪水提前至每個月的1日發放，期待在各級民意代表的支持與攜手努力下，苗栗的未來能越來越好，相信能把教育與文化的工作做得更好、更踏實，培養更多優秀子弟代表苗栗為家鄉爭光。

此外，為感謝教師辛勞和付出，縣府教育處邀集民間企業提供優惠活動，結合美食、旅宿、居家生活等63家商店提供「敬師月」專屬的優惠與折扣，並藉由「老師，當我們同在憶起」繪畫及影片徵選比賽，提升校園尊師重道精神，以溫暖的短片與動人圖畫感謝老師們的付出。