1人當2人用！竹縣人口多公務員少 楊文科喊：不公平

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新竹縣人口不斷增加，警察和公務員人數比南投、苗栗等縣市少，各單位1人當2人甚至3人用，讓縣長楊文科大喊不公平！公務員不足問題出在《地方行政機關組織準則》第23條，用民國87年底人口數、土地面積及自主財源計算，迄今25年，內政部並未修法。

縣警局長林信雄說，全縣警力不足，今年1月統調21名員警，新分發才7人，入不敷出，縣長楊文科同意增加預算擴編220人，讓全縣員警編制到1403人，分3年補齊，警政署已同意10月中旬分發66名警力，報到數是過去的5倍以上，大部分警力將調派到勤務繁重的竹北和新湖分局，期有效疏緩員警工作壓力。 楊文科說，新竹縣人口不斷增口，目前有58萬7千多人，員警比例與其他縣市實在差太多，像台東縣21萬人口，警力比新竹縣多100個，花蓮縣30萬人口，警力比新竹縣多200人，縣府各單位公務員人力也比苗栗和南投等縣市少，是非常不公平的事！

人事處長陳美志表示，新竹縣編制員額相較其他縣市少，主要是各縣市員額是依《地方行政機關組織準則》23條，以民國87年12月底人口數、土地面積及自主財源等資料為計算公式，加上新竹縣市分家，編制員額就相對比一般縣市低。

陳美志並說，新竹縣公務員除了警察消防外，編制員額1171人為最高上限，因非六都公務員的職等低，缺乏誘因，目前缺額約16％，有150多個員額沒人來，已報請考試院同意增加60個8職等專員、2個9職等祕書和1個10職等簡任祕書員額，期增加縣府人力。

陳美志指出，《地方行政機關組織準則》23條規定公務員員額計算公式，迄今已25年，新竹縣不管人口和自主財源已有很大改變，只有透過內政部修法，有新的計算公式，才能知道新竹縣應編制多少公務員。