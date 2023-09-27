出口商還有子彈賣美元 新台幣小貶1.7分、收32.245元

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美國聯準會（Fed）上周釋出鷹派訊號，加上美國政府再度面臨關門危機，市場避險氛圍提升，資金回流大買美元，新台幣兌美元27日開盤續貶，最低貶至32.287元，逼近32.3元價位；但在出口商月底拋匯撐盤下，終場僅小貶1.7分、收32.245元，匯價已連三個交易日收黑，總成交量12.985億美元。

匯銀主管指出，台股27日上漲34.29點，惟外資繼續賣超14.88億元，「外資仍有很大的美元需求」，但匯出力道則相較前幾日縮手，加上盤中出口商積極進場拋匯，「還有子彈賣美元」，撐住新台幣匯價未貶破32.3元價位，短線維持緩貶格局，持續在32.2至32.3元區間震盪。

匯銀主管指出，「市場雖未如前幾日激情，但今日交易體感也不小」，多家外資保管行還是有美元需求，一早持續匯出，但新台幣匯價沒有貶太多，主因出口商「很願意丟」，上周出口商狂丟美元，本周看來還有子彈，後續新台幣是否貶破32.3元，就看出口商拋匯續航力。

外匯交易員表示，短線先關注周五美國個人消費支出物價指數（PCE），另外要觀察美債殖利率是否繼續創新高，若繼續攀高將對美國科技股不利，美股仍將震盪走弱，拖累台股下挫，屆時外資恐怕還會繼續偏向匯出。

整體亞幣來看，交易員認為，「亞幣還是偏弱整理為主」，日圓一樣看美國臉色，美債殖利率衝高，日圓短線續貶可期；而人民幣就看大陸官方要不要繼續撒錢，目前來看大陸經濟刺激政策多少有達成影響效果，即使單看貨幣沒有很大起色，但對於穩定國內經濟有很大效果，若政府持續拋出利好政策，人民幣波動可望繼續持穩。