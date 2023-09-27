達邦股臨會通過更名、擴大資本支出 展開CDMO業務

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達邦（6578）27日召開股東臨時會，通過變更公司名為「達邦蛋白生技」、英文名稱「DABOMB PROTEIN BIOTECH CORPORATION」，此外，也將擴大台灣廠資本支出，展開CDMO業務，立足台灣放眼全球，追求獲利長期穩定成長。

董事長劉郁芬表示，達邦蛋白生技擴大台灣廠的資本支出，第一期擴產投入設置20KL醱酵生產線工程已經發包，預計明年Q2完成，產能將增加數十倍，明年下半年會再增設一個20KL醱酵槽，產能可再進一步提升。

達邦以外銷市場為主，其中東南亞營收占比超過6成，面對市場價格競爭，在推出高附加價值產品，高毛利的動物保健產品比重逐步拉高下，上半年營收雖然不及去年同期，但營業毛利1,564萬元則是大幅增加2.4倍，單季毛利率更是從第一季4.43％，快速拉升至第二季的11.54％，下半年產品組合持續優化，毛利率可望再提升，隨著動保產品第四季出貨再攀升，單季業績轉盈可期。

劉郁芬表示，達邦分別針對水產、畜產推出動保產品DBT-100 HT、DBT-100 LS，動保產品已開始出貨給美國大型全球行銷國際動物保健及營養策略公司，而既有通路也向東南亞指標客戶曝光新產品，待客戶實驗評估通過，隨著更多國家的飼料添加劑輸入許可登記證取得，預期第四季起出貨量將逐月跳升。

劉郁芬表示，產品開發朝向策略聯盟及功能客製化需求, CDMO已接獲美國大型全球行銷國際動物保健及營養策略公司、美國研發為主的飼料添加劑開發商、國內酵素研發設計公司訂單，並將與新加坡一家握有新型抗菌活性胜肽技術的新創公司合作，可以滿足未來兩年公司擴充的產能。

達邦蛋白生技立足台灣放眼全球的策略下，漳州廠完成階段性任務後規劃結束當地生產基地，全部研發重心及擴產將以台灣為主，藉由全面展開CDMO業務，將海外市場從亞洲地區拓展至全球，達到獲利長期穩定成長目標。