想延長婚姻激情有撇步 SiOHER熹歐禾陪你一起探索相處之道

嚮往的幸福婚姻，卻注定成為愛情的終點？進入婚姻生活後，往往無法避免步入「結婚就是愛情的墳墓」這句老話，然而影響婚姻的因素有很多種，是什麼原因導致危機發生？SiOHER熹歐禾透過自製節目Youtube頻道《熹客駕到》EP2陪你一起探索如何維持感情熱度，更了解自己與另一半相互關係，去擁抱更親密的婚姻生活。

婚姻生活中，孩子象徵著兩人愛的結晶，卻也是造成相處危機的因素之一，來賓在節目分享懷孕至中後期胸部變大2個罩杯以上，胸型嚴重變形，穿上一般硬鋼圈內衣因束縛而不舒服，造成孕期情緒不佳，也常跟老公起摩擦，後來改選擇了無鋼圈前扣／前拉鍊的機能性內衣，不但能完美保持胸部的支撐性，前扣／前拉鍊的貼心設計也徹底解決體型變化不便穿脫後扣式內衣的困境。同集中的來賓也分享道：「儀式感是讓兩人在柴米油鹽醬醋茶的日常生活中，維持情趣和激情的好方法，平時就會挑選比較特別的內衣款式，像是細緻蕾絲、兔耳杯、線條感和馬甲型內衣，若隱若現的反而更能激起兩個人之間的火花，不只展現自己不一樣的美麗，自己穿起來也開心！」

SiOHER熹歐禾9月份也特別邀請進入婚姻生活、並育有兩寶的知名主美女播張宇分享實際穿著體驗，身兼小S節目《小姐不熙娣》班底藝人的她說道：「現在女生追求自由自在，也想擁有漂亮美胸，無鋼圈內衣就是最好的首選」，此次體驗的SiOHER熹歐禾新品「自然感輕柔有機棉無鋼圈內衣」，材質來自有GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD認證的韓國有機棉供應商，對敏感肌更親膚，對環境更友善，細緻蕾絲的版型剪裁，絕對是所有女生的天菜內衣。

SiOHER熹歐禾堅持親膚體驗與美型兼具，以精湛工藝及優秀品質，解放女性束縛，鼓勵擁抱個人獨特之美。不管什麼年齡身形的女性，都能找到最適合的內在美，展現自信與美感，實現如同品牌理念「最懂你的內在美」，成為每位女性最信賴的好夥伴。未來，SiOHER熹歐禾將推出更多舒適親膚的前扣／前拉鍊無鋼圈內衣，讓女性穿內衣變成一種享受，持續為女性打造最優質的內衣。

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