巨宇翔攜手雀巢KITKAT聯名獨家開發飲品 薡茶全球門市銷售

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以「薡茶」茶飲發展連鎖的巨宇翔公司（ 巨宇翔，股票代碼：2760）今（27）日宣布與雀巢合作推出聯名商品。巨宇翔旗下手搖茶飲品牌「DINGTEA薡茶」獨家採用雀巢「KITKAT巧克力抹醬」調製成巧克力風味糖漿，藉此次聯名合作開發擴增「DINGTEA薡茶」濃黑巧克力飲品調配系列，在世界多個城市同步上市，提供給消費者更豐富的飲品選擇。

巨宇翔公司成立於台中逢甲，為知名手搖茶飲品牌「薡茶」的母公司，市場鎖定中高端茶飲市場，以海外地區為主要發展版圖，全球插旗13個國家擁有門市據點，尤其在美國與越南更是眾所周知的品牌，且2019年參與iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，連續二年獲獎肯定產品力，公司2022年12月26日登錄興櫃，著重於永續經營的企業目標，與加盟商共榮發展。

「DINGTEA薡茶」與台灣雀巢開啟聯名合作，是由雀巢瑞士總部專業餐飲事業認可支持，巨宇翔選定雀巢專業餐飲全球最暢銷巧克力品牌「KITKAT」商品，以KITKAT巧克力抹醬專用原料，獨家開發多款巧克力系列飲品，期同步圈粉「DINGTEA薡茶」與「KITKAT巧克力」的消費族群，雙方共同擴大品牌消費生態圈。

巨宇翔將以KITKAT巧克力抹醬製成專用「濃黑巧克力風味糖漿」，並將於DINGTEA薡茶全球門市運用於飲品調製製作出多款獨特飲品。巨宇翔表示，現已規劃整年度飲品，預計會推出全新飲品類別「KITKAT巧克力系列」，在菜單上常態性銷售，並會依照季節性、特殊節日，持續推出季節限定奶茶／冰沙飲品，聯名商品將會融合兩個品牌的特點和風格。

巨宇翔董事長許維翔指出，KITKAT是一個以年輕消費族群為訴求的巧克力品牌，常以創新著稱採季節限定行銷方式，在特定市場銷售，成功引起話題，並且培養出廣大追逐新口味的品牌粉絲。而DINGTEA薡茶自創立以來，秉持「尊重、服務、專業、創新」的經營理念，一直致力於全面的產品研發及創新，以不被取代的新鮮感，給予消費者更多更新的味覺享受；雙方的品牌行銷策略與創新的商品開發思維，不謀而合，相信透過合作，可相互加持品牌力道，使客群產生流動與重疊，將為雙方帶來雙贏的局面。

巨宇翔進一步指出，公司一直以來，持續在上下游垂直整合上與廠商作更進一步的深化合作，此次與台灣雀巢公司的聯名合作，正符合公司的發展方向；未來，融合彼此的文化、風格與價值，以創造出更有價值的產品，期滿足消費者對多樣性和個性化的需求，也提高品牌曝光率和知名度。

巨宇翔旗下「DINGTEA薡茶」手搖茶飲目前在全球門市，主要三大市場為美國、越南與歐洲，其中美國與越南均有超過100家以上店家，為當地手搖茶市場的家戶喻曉品牌，2022年更已成功跨足歐洲市場，英國、法國、德國與芬蘭等國都皆有據點; 此次與KITKAT的聯名合作開發出的商品，將會在全球「DINGTEA薡茶」門市運用於飲品製作，公司看好這次聯名合作，預估將會帶來明顯的銷售業績與利潤，加上與國際知名的食品品牌合作所帶來的品牌聲量，增添中長期營運成長動能。