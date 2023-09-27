免疫療法成首屆生技論壇亮點 超基因生技引領全球布局

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「2023台灣生技醫療論壇」登場，超基因生技以生醫產業的領頭羊之姿，受邀分享台灣生醫發展的成果、契機與全球視野。

COVID-19疫情壟罩全球近四年，因應治療與照護需求的生技醫療界首當其衝，跨領域合作也成為最新熱門產業趨勢。第一屆今周刊2023台灣生技醫療論壇，透過「劃時代的醫療新視野」和「台灣生技醫療產業的藍海商機」二大主軸，一齊認識生醫領域的發展與未來。

超基因生技以何啟功副董事長為代表，作為「台灣生技醫療產業的藍海商機」的首位亮點講者，以「瞄準再生醫學 開拓全球商機」為題，介紹時下最先進的再生醫療趨勢、國際產值與台灣生醫發展現況，並分享超基因身為國際化生技公司，對全球佈局的關鍵構想。何啟功副董現任高雄醫學大學公衛系教授，近年更擔任過行政院衛福部政務次長、高雄市衛生局局長、中華民國環境職業醫學會理事長等重任，於學術研究與實務經驗方面皆十分資深。

何啟功副董提到，再生醫療與傳統醫療最大的不同，便是再生醫療並非被動地協助維持人體正常運作，而是刺激器官自我修復的主動治療方式。此外，因台灣再生醫療起步較晚、相關法律規章尚在草案階段，民眾熟悉的再生醫療主要是臍帶血保存幹細胞；但目前美國、日本已進展至用幹細胞治療糖尿病、免疫細胞治療癌症等現代重要疾病。

何啟功副董也強調，逐年攀升的細胞醫療市場，產值預期也將超過400億美元，若希望盡快與國際接軌，則亟需政策的支持和尋求國外技術合作機會。因此希望政府能從為民眾提供專業醫療服務的角度出發、支持推動生醫產業發展，台灣的再生醫療才有可能彎道超車、後發先制。

針對國際合作方面，超基因生技早於2007年攜手美國杜克大學臍帶血權威Dr. Joanne Kurtzberg與臺大醫院，藉由在超基因保存的高活性臍帶血，進行台灣首例自體臍帶血回輸治療腦麻；並於2019年獨家取得日本癌症權威照沼裕醫師的免疫細胞療法專利技術授權，積極為台灣再生醫療產業發展貢獻心力。包含免疫療法治療不孕症和卵巢早衰，對台灣「生機」來說是一大福音，並吸引全球不少業者，跨海尋求合作。

放眼未來，超基因生技的首要目標是讓存戶的臍帶血發揮更多幹細胞的延伸運用，使儲存的優質細胞材料，可以有效協助免疫治療。超基因生技計劃運用本身國際臍帶血協會創始會員及亞洲分會籌備委員的力量，推動成為全球規模前十大生物資源保存中心，與美日等國合作打造臍帶血幹細胞醫療研究平台，將守護全人類健康的使命更加發揚光大。