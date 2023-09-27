台灣首家! 益安獲第三類醫材美FDA上市許可

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益安（6499）27日宣布，與Terumo合作開發的大口徑心導管止血裝置Cross-Seal，接獲美國FDA通知取得上市許可（PMA Approval），成為台灣第一家獲得第三類醫療器材上市許可的公司。

Cross-Seal完全為台灣益安團隊自行發想及開發，於十年間歷經動物實驗、首次人體臨床試驗、歐盟查驗登記臨床試驗等階段後，與Terumo合作開展美國樞紐性臨床試驗，爾後以滾動送件的模組方式(Modular PMA)向美國FDA提出上市前審查申請，陸續將臨床前測試、製造方法、工程測試、及臨床試驗等文件提交予美國FDA，完成產品上市許可前之cGMP實地查核作業及後續審查後，正式取得上市核准（PMA Approval），取得美國市場銷售的入門票。

董事長暨總經理張有德，該產品有來自益安團隊、台灣多位頂尖心臟內外科醫師的參與，包括動物實驗、臨床試驗及專家資源、零組件供應鏈等已臻國際級水準，在周邊產業生態鏈的持續支持下，台灣在地供應商提供的優質服務，在在都為此產品登上國際舞台注入不可或缺的能量。

近年人工主動脈瓣膜置換術（TAVI）等高階心導管手術日漸成熟普及，適應症由少數高風險病人，逐漸擴展至中低風險病人族群，整體市場目前已逾五十億美元，並以雙位數持續成長中。大口徑止血裝置作為此類手術不可或缺的一環，市場亦隨之成長，Cross-Seal更是為此類動脈切口較大之介入手術提供革命性的止血方案，其具備縫線式止血裝置的顯著優勢，以創新設計通過簡單三步驟完成縫合，大幅提升操作穩定度及止血效果。

張有德表示，益安在開發此專案的過程中，累積了堅強的臨床前、工程、製造、供應鏈管理等實力，未來將進一步轉化為服務能量，在研發初期即提供國際客戶最有效的開發建議，協助提升產品之可製造性及安排後續量產規劃，以優質的服務為集團帶來持續穩定的現金流。