國泰下修今年GDP成長率至1.3％ 主要機構最悲觀

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下半年國內出口及投資都不樂觀，僅剩消費仍穩健有撐，國泰金控團隊27日公布最新預測，將今年經濟成長率由原先預估的1.8％大幅下修5個百分點至1.3％，低於中央銀行預估的1.46％、主計處的1.61％；國泰也首次預估明年經濟成長率為2.9％，同樣低於央行及主計處，且為國內機構預估值中最悲觀。

國泰金與台灣大學產學合作團隊發布第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會。國泰臺大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，今年經濟成長率要「保一」關鍵，將是下半年經濟成長率有無可能達到3％，由於上半年經濟成長率為-1％，下半年成長率3％將是「關鍵數字」，若下半年不「保三」，全年就不「保一」。

徐之強說，團隊預測今年下半年經濟成長率僅3.5％，低於原先預測值4.5％，「前次預測較樂觀，但凡事都有不如人意之處」，下半年經濟復甦力道不足，主因國內兩大重要領先指標表現均不理想，一是外銷訂單領先指標呈現-16％，二是8月資本設備進口也呈現-32％，尤其是半導體資本設備投資為-57％，且整體第三季出口仍為負成長，台灣經濟兩大經濟引擎：出口及投資都在衰退，只剩民間消費苦撐，因而下修今年經濟成長率預測值。

國泰也首度預測明年經濟成長率僅2.9％，主要考量今年出口及投資已經「糟到不能再糟」，但又考量明年民間消費動能可能稍弱一些，綜合評估下預測明年經濟成長率不保三，同樣低於央行預估的3.08％、主計處預估的3.32％。

另，針對通膨率方面，國泰上修今年台灣消費者物價指數（CPI）年增率至2.2％，並預測明年CPI為1.7％，介於主計處1.6％及央行1.8％之間。就整體機構預測來看，明年CPI應會低於2％。

徐之強也說，國泰預估今年經濟成長率1.3％、通膨率則高至2.2％，「今年真的蠻辛苦的」，且更令人感傷的是，若經濟成長率真的僅1. 3％，將罕見比美國、大陸都要低；且各機構預估明年中美兩國經濟成長放緩，台灣又是出口導向為主國家，若兩大經濟體明年都趨弱，台灣成長率要達到3％以上，「可能要多努力一點」。