「先喝道」紅到美國！休士頓將開5家店攻美國茶飲商機

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古典玫瑰園集團旗下的手搖茶品牌「先喝道」，在台灣紅到有「精品手搖」、「貴婦手搖茶」封號，不僅風迷台灣市場，就連美國也瘋狂！今（27）日與德州休士頓代理商共同宣布，將正式搶進美國飲料市場，首店就插旗在台積電（2330）設廠的休士頓地區，要讓台積電工程師喝著「先喝道」，一解思鄉之情！

古典玫瑰園總經理倪中慧表示，雙方合作代理的洽談超過一年，一來是集團對於美國市場有完整規畫，最重要的是謹慎挑選代理商，而這次簽約的休士頓代理商，因擁有多年在地的餐飲經營經驗及實力而獲選，「第一階段計畫將開設5家門市，第一家美國分店將在休士頓核心商業區開設！」

手搖飲已成為台灣最具代表性的飲食特色之一，而古典玫瑰園這次選擇休士頓作為進軍美國市場的第一站，主因除了休士頓夏季炎熱、冬季涼爽和台灣相近之外，倪中慧指出，根據調研機構佩里曼集團（Perryman Group）最新報告，大休士頓地區和整個德州經濟狀況，優於美國其他地區，尤其在能源、生命科學和航太工業，更是蓬勃發展。

倪中慧笑著說，「希望一杯先喝道的手搖飲，也能服務在休士頓的台積電工程師，一解台灣手搖飲的思鄉之情。」

古典玫瑰園創立於1990年，集團本身就是茶葉的大進口商，經營英國茶市場超過30年，從茶園選擇到調製烘焙都獨樹一格、具世界一流專業水準，茶葉並銷售到美國、日本、澳洲、中國等地。

2022年於比利時布魯塞爾，更獲得「食品界米其林」稱號的ITQI年評鑑國際認證最高三星品牌，2023年更獲得世界品質評鑑金獎品牌雙認證殊榮。

「先喝道」因延續集團只選用高等級英國茶與台灣好茶來調製茶飲而大獲好評，尤其打造出台灣第一個同時結合英國製茶大師調配好茶，與曾擔任英國皇室御用品牌設計師黃騰輝及國際得獎無數的設計師張清平操刀店裝及包裝設計，精緻手搖茶品牌從視覺到味覺全面提升，將台灣手搖茶文化與生活美學推向另一個藝術層次，受到貴婦群顧客熱愛。

目前「先喝道」在全台擁有70家門市，每月並以3至4家速度展店，預計今年總店數可達80家，每月銷量已突破百萬杯，成為真正把台灣茶文化推進世界的「台灣之光」。