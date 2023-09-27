外資連8砍這檔傳產龍頭 00929登買超冠軍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】升息憂慮揮之不去，美國10年期公債殖利率創16年新高，恐慌指數VIX昨飆升12%，美股4大指數齊跌。台股昨天領先大跌之後，今天小幅反彈34.29點，收16,310.36點，成交量2,148億元，再創波段新低量。AI股技嘉、廣達漲逾3%，台積電小漲0.58%，日前宣布收購案的文曄漲停。

今天外資賣超14.89億元，投信買超20.10億元，自營商賣超53.21億元，合計3大法人賣超48.00億元。

天天高居台股成交量冠軍的高股息ETF 00929，上周大跌4.7%，為掛牌以來最重跌幅，股價修正後外資連買4天，共加碼4萬1,773張，今天大買1.4萬張登上買超第一名。

AI股經歷這一波重挫後熱度減退，不過外資逢低加碼，今天買超緯創、廣達、技嘉。買超前10名仍以電子股為主，非電子股僅元大金、華航2檔。

外資大砍中鋼1.48萬張，為賣超第一名

中鋼示警全球鋼市需求萎靡不振，今年營運恐面對建廠以來最大挑戰，外資大砍1.48萬張，為賣超第一名，累計連8賣共6萬2,178張。

法人表示，周二台股開低走低提前反應節前賣壓及投信結帳，加上美元走強影響外資買盤，今年以來的買超已接近全部賣出，在美元指數、美債殖利率同步創高之下，外資一路賣超。不過，畢竟升息已逐漸接近尾聲，美債殖利率再高也有限，預料秋節連假結束後進入第4季，外資買盤有機會回流。

外資今天買超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)14,146張、元大金(2885)7,128張、緯創(3231)6,910張、華通(2313)6,271張、矽統(2363)4,929張、廣達(2382)4,889張、京元電子(2449)3,282張、華航(2610)3,216張、智易(3596)2,779張、技嘉(2376)2,536張。

外資今天賣超上市個股前10名為：中鋼(2002)14,843張、聯電(2303)9,899張、開發金(2883)8,081張、鴻海(2317)6,403張、中鴻(2014)6,349張、台泥(1101)4,981張、旺宏(2337)4,616張、寶成(9904)4,472張、富邦金(2881)4,049張、力積電(6770)4,028張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。