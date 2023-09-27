NEC公佈促進企業與社會永續發展的ESG倡議

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NEC集團（NEC Corporation, TSE：6701）公佈了《2023 ESG資料集》（ESG Databook 2023）報告，詳列自2022年4月以來的ESG（環境、社會及公司治理）倡議。此報告取代截至上一個會計年度所發布的《永續發展報告》（Sustainability Report），主要以易於檢索的格式清楚呈現NEC在ESG目標、成就及未來計劃等方面的資訊。

NEC的永續管理基本政策是「透過NEC業務解決社會議題」、「確保風險管理與合規性」以及「加強利害關係人的溝通」。在2025年中期管理計劃中，NEC的目標是透過各項業務創造社會及環境價值，並專注於具成長性的業務，同時強化有助於企業與社會永續發展的非財務基礎，使其成為財務策略的一環。

以下為《2023 ESG資料集》報告中揭露的主要倡議：

1. 強化重大性議題，作為ESG中的優先管理主題

在2025年中期管理計畫的財務策略中，NEC已確立七項重大性議題，這些都是強化非財務（ESG／未來財務）基礎以促進企業與社會永續發展所要解決的主題。此外，自2023年4月1日開始的會計年度起，我們將這七項重大性議題定位為「基本重大性議題」（Fundamental Materiality），以減輕風險和提高成長率。此舉是為了更清楚展現我們的立場，即藉由整合ESG倡議來降低風險和創造成長／機會，進而提升企業價值。另外，我們也將2025年中期管理計畫中具成長性的業務所衍生的社會和環境主題，以及這些業務的未來成長動力彙整為「成長重大性議題」（Growth Materiality）中的五個主題，以創造成長／機會並提高成長率。

2. 減輕環境風險的倡議，以降低資本成本並發展有助於促進碳中和的業務

NEC於2022年7月發行了首支永續發展連結債券（Sustainability Linked Bond, SLB），並訂定持續在CDP氣候變遷評比中達到A級以及範疇1和範疇2中二氧化碳排放減量率之永續發展績效目標（Sustainability Performance Targets, SPTs）。

NEC於2022年9月將原本計畫於2050年達成全供應鏈零碳排放的目標提早10年，即於2040年達成，並簽署了《氣候承諾》（The Climate Pledge）。有鑒於此，我們也提高了2024會計年度永續發展連結債券的永續發展績效目標的層級。同時，我們加強了系統和流程，透過將我們的先進倡議，以及專業知識與產品／服務的創建結合，幫助客戶和社會實現脫碳目標。

3. 改善社會領域的倡議，包括提升自身公司與社會的安全性，並分析人力資本

由於NEC參與的業務具有高度公共性，因此我們將網路安全和資訊安全列為重大議題之一。NEC也根據日本經濟產業省的《網路安全管理方針3.0版本》（Cyber Security Management Guidelines Ver. 3.0）和美國國家標準暨技術研究院（NIST）的《網路安全架構1.1版本》（Cyber Security Framework Ver. 1.1）推動相關措施，並在NEC的《資訊安全報告》（Information Security Report）公開其倡議。在2023會計年度，NEC獲日本資訊技術協會聯合會（Japan Federation of Information Technology Associations, JFIA） 評比為安全措施特別優秀的公司以及值得效仿的典範，並授予兩顆星的最高殊榮。

此外，為了確保人力資本管理的成效並改善相關措施，我們進行了因果分析，找出能提高敬業度評分的倡議，這也是2025年中期管理計劃的關鍵績效指標之一。我們將持續確認非財務措施的成效，並不斷改善，以重新辨識有助於提升企業價值的非財務倡議，並妥善地分配投資。

4. 加強公司治理

NEC於2023年6月從設有法人稽核委員會的公司轉型為設有提名委員會的公司，目的是區分監督與執行，並強化董事會的監督功能。董事會的大部分成員將由獨立的外部董事組成，並由獨立的外部董事主持提名委員會、薪酬委員會和稽核委員會的工作，以提升管理的透明度和客觀性。在業務執行方面，NEC將大幅授權予執行主管，以加速決策和執行。此外，為了強化執行面的治理，NEC建立了由風險長（Chief Risk Officer, CRO）領導的跨公司風險管理制度，並於七月設立了稽核長（Chief Audit Officer, CAO）職位，協助及早察覺風險並加強內部稽核。

NEC已連續三年入選美國道瓊永續性世界指數（Dow Jones Sustainability Indices World Index, DJSI World）和道瓊永續性亞太指數（Dow Jones Sustainability Indices Asia Pacific Index），證明其ESG倡議已獲認可。此外，NEC也持續入選富時永續指數（FTSE4Good Indexes）與MSCI ESG領導者指數（MSCI ESG Leaders Indexes）。

環境保護方面，NEC在解決氣候變遷問題與保護水安全這兩大領域的努力獲得全球環境非營利機構CDP認可為企業永續的領導者，並連續四年榮登該組織的A級企業榜單。NEC也連續三年獲供應鏈議合評價（Supplier Engagement Rating）評比為「供應鏈議合領導者」。此外，NEC榮獲供應商永續性評鑑平台EcoVadis授予白金等級，代表NEC位居於排名前1%的公司。

NEC致力於建立安心、安全、公平與效率的社會價值，以建設永續發展的世界，讓人人都有機會充分發揮潛能。NEC也積極與各個利害關係人溝通，運用ICT技術解決社會問題，以達成17項SDG目標。