高鐵屏東站特定區都市計畫政策環評 環委盼訂定危害物質緊急應變計畫

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環境部今(27)日召開環境部掛牌以來的第一次環評大會，「高鐵屏東車站特定區都市計畫政策評估說明書」成討論焦點。近日屏東明揚工廠爆炸案引起社會沸騰，環評委員要求加強化學品的緊急應變規劃，也應建立年度碳吸存量的監測機制，避免漂綠的情況發生。

本次「高鐵屏東車站特定區都市計畫」將高鐵屏東站規劃為高鐵、台鐵交會的轉運樞紐，並整合周邊屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區及屏科實驗高級中等學校等重大建設開發，作為兼具產業升級核心與交通轉運門戶功能之高鐵特定區，特定計畫區面積307.15公頃。

環評委員、中央大學環境工程研究所特聘教授江康裕指出，屏東近日因為工廠爆炸事件成為新聞熱點，建議針對工廠危險品及危害性化學物質爆炸等訂定緊急應變計畫；而高鐵造成的噪音與振動也會影響周圍產業和居民，但在這次政策環評裡的評估卻相對薄弱。

環評委員、台大森林環境暨資源學系副教授邱祈榮表示，本案的自然碳匯是引用「綠建築評估手冊」，但綠覆蓋面應建立年度碳吸存量的監測機制，樹木並不是只是種在那裡當裝飾，碳吸存量若沒有量測就會淪為漂綠。

環評委員、陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授黃志彬也提醒，屏東的用水幾乎都是抽取地下水，科學園區等若要進駐屏東，地下水的使用政策需要整個大改變。

雖然政策環評沒有准駁問題，但環評委員依舊提出14項建議，要求屏東縣政府具體落實，而本次環評大會原應由環境部長薛富盛主持，但因出席立法院備詢缺席，改由環境部政次葉俊宏主持。