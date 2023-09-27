火影忍者路跑11／5石門水庫登場 明早開搶8000免費名額

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年才剛慶祝動畫播映20周年的人氣動漫《火影忍者》，將和桃園市觀旅局合作，11月4日至11月12日於石門水庫舉辦「火影忍者修煉嘉年華」系列活動，其中市面上動輒上千元的動漫路跑，桃園特別祭出8000遊客免費參加，28日中午12點開放報名，歡迎大家裡石門水庫「火影跑」。

觀旅局長周柏吟表示，「大龍門」是桃園重要的觀光核心地區，包含大溪、龍潭、石門等重要觀光區域，每年觀光人次超過1200萬，市長張善政希望進一步加強結合體育、文化、地方產業及相關資源，讓旅客可以留下更深刻的印象，觀旅局特別規畫桃園首場知名動漫IP路跑嘉年華，打造亮點運動觀光活動。

活動結合播映20周年的知名動漫「火影忍者」，暨歡度明年營運屆滿60周年的石門水庫，打造具話題性的專屬城市路跑嘉年華，透過在地合作與遊程串聯，行銷桃園大龍門旅遊廊帶觀光，為「大」溪、「龍」潭及石「門」水庫等三處桃園重要觀光景區，注入新的旅遊機會，營造適合全齡共遊的旅遊熱區。

系列活動重點戲當屬11月5日登場的「火影忍者修煉路跑」，參加民眾可以選擇不同的任務難度，挑戰5公里趣味路線或7公里健走路線，沿途除了飽覽石門水庫園區湖光山色外，還有火影岩、超大型九尾等火影忍者經典場景等著大家拍照打卡收集。

火影忍者鐵粉們還可以選擇加價購，將第七代火影披風毛巾、金屬質感忍者頭徽護額等夢幻商品帶回珍藏。

路跑還特別規畫全齡組別，與爺爺奶奶一起運動，還能獲得獨家T-Shirt，鼓勵爺孫等不同世代的家人親友一同出遊感受戶外活動的樂趣。此外11月4日的忍者大聚會，以及11月12日的忍者訓練營一日營隊，也都是不容錯過的精彩活動。

火影忍者修煉路跑、忍者訓練營與忍者大聚會都將於9月28日中午12點開放報名，此外火影忍者修煉嘉年華合作業者也即將開放報名，相關活動詳情，歡迎參考活動網站：https://www.tycg-anime-run.com/。