台北福華推尾牙春酒專案開賣 早鳥優惠享最高9,000元餐飲現金抵用券

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搶攻企業尾牙春酒商機，台北福華大飯店推出好「歲末福氣，春華綻放」尾牙春酒專案，其中尾牙專案自11月1日至2024年2月7日，春酒專案」則自2024年2月16日至2024年3月31日，中式桌菜宴席每桌價格15,000元起。凡於2023年10月31日前付訂尾牙專案，或2024年1月15日前付訂春酒專案可享有早鳥優惠，達指定桌數即贈送台北福華餐飲抵用券或彩虹座自助餐券，最高可折抵9,000元。

今年台北福華的「歲末福氣，春華綻放」尾牙春酒專案，以中式桌菜宴席為主，可選擇宴會廳、蓬萊村及金龍廳等3個不同場地舉辦。每桌加價500元，即可將甜湯升級成Haagen-Dazs迷你杯冰淇淋，加價1,000元享有啤酒暢飲、加價1,500元享有精選紅酒暢飲，以及加價2,000元享有啤酒及精選紅酒暢飲。以上的專案皆免費提供海報指引立牌、麥克風、迎賓接待桌及摸彩箱1個，如達保證桌數另免費提供單槍投影機及銀幕1組。

台北福華並推出「平日限定專案」優惠活動，只要訂購桌數達10桌以上，加上10月31日前 （尾牙專案） 或 1月15日前（春酒專案）付訂，即可使用「週一至週三中式席宴每桌15,000元」的破盤價，每桌可享瓶裝果汁暢飲3小時及精選紅酒1瓶，早鳥付訂再加碼每桌送台灣啤酒600ml 2瓶。

（禁止酒駕，飲酒過量、有害健康）