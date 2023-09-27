《經濟》景氣衰連10藍 追平歐債危機

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【時報記者葉時安台北報導】國發會公布，112年8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與上月持平，燈號續呈藍燈，為連10個月藍燈，為藍燈第二長紀錄，持平2011年11月至2012年8月的歐債危機、2015年6月至2016年3月的科技疲弱帶來連10藍，高過金融海嘯連9個月紀錄；景氣領先指標持續下滑，同時指標續呈回升，顯示國內景氣略微改善，但仍須密切關注後續變化。

受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，8月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅亦持續收斂；內需部分，勞動市場尚屬穩定，零售及餐飲業營業額維持成長，惟證券畫撥存款餘額減少等因素影響貨幣總計數M1B年增率回降。

展望未來，消費性電子新品上市可望推升備貨需求，加上AI等新興應用擴展，有助出口動能提升；投資方面，台商回台與綠能布建持續落實，企業因應國際淨零轉型趨勢可望加速減碳相關投資，加上政府修正產業創新條例，鼓勵產業投入前瞻創新技術及購置先進製程設備，以及擴增公共建設與科技預算規模，均有助激勵投資；消費方面，政府持續推動節能消費與各項減輕負擔措施，加上明年基本工資調升、軍公教員工調薪，將挹注民眾可支配所得，帶動消費增加。整體而言，國內經濟可望逐漸好轉，惟美歐升息的遞延效果、地緣政治與氣候變遷等風險因素，仍須密切關注。

景氣對策信號分析來看，連續10個月呈現藍燈。9項構成項目中，貨幣總計數M1B由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分；其餘7項燈號不變，其中值得一提，股價指數變動率由上月17.2%減至10.1%，燈號續呈黃紅燈。

領先指標方面，領先指標不含趨勢指數為99.06，較上月下降0.30%，已連5降，累積跌幅為1.45%。7個構成項目經去除長期趨勢後，4項較上月上升，包括製造業營業氣候測驗點、股價指數、建築物開工樓地板面積、外銷訂單動向指數；其餘3項則較上月下滑，分別為實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質貨幣總計數M1B。

同時指標不含趨勢指數為97.48，較上月上升0.91%，已連5升，累積升幅達3.41%。7個構成項目經去除長期趨勢後，6項較上月上升，包括實質海關出口值、非農業部門就業人數、工業生產指數、製造業銷售量指數、電力(企業)總用電量、批發、零售及餐飲業營業額；僅實質機械及電機設備進口值較上月下滑。

落後指標不含趨勢指數為98.15，較上月下降0.89%。5個構成項目經去除長期趨勢後，2項較上月上升，包括失業率(取倒數)、全體金融機構放款與投資；其餘3項較上月下滑，分別為製造業存貨價值、製造業單位產出勞動成本指數、金融業隔夜拆款利率。