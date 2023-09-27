運動員與支持者之間的共益 《臺灣之光》系列 4DNFT 獨家正式開賣

「《臺灣之光》系列4DNFT」由「IP內容實驗室」領軍，並攜手臺灣區塊鏈愛好者協會、成大AIoT運動大數據產學聯盟、未來式互動藝術有限公司、戰國策傳播集團共同組成跨域團隊，其容積擷取（Volumetric Capture）技術與其他3D掃描不同的是，能將選手的動作與外貌，轉化成高品質、360°全視角的真人動態3D模型。我們利用這樣的模型創作為新媒體藝術作品，並以NFT形式存在於區塊鏈中永久保存，NFT可以作為運動員精神的象徵，擁有真實世界中無法比擬的價值和所有權，它來自於選手的真實運動軌跡，獨一無二，是Web 3.0的創新典範。

此次區塊鏈技術由Qubic NFT 整合服務提供，讓所有運動愛好者無門檻就可以輕鬆收藏NFT，以行動支持選手。MaiCoin 集團旗下 AMIS 帳聯網路科技公司的Qubic，致力於用區塊鏈技術為企業帶來創新與升級，更相信NFT應用可以為社會創造正面影響力，不僅能實現各種價值的無縫傳遞，更同時藉由用戶持有NFT來表彰對特定事物的支持，以達到正向循環。

09/23 (六)-10/08 (日)適逢每四年舉辦一屆的亞洲運動會，是亞洲地區規模最大、水準最高的綜合性運動會，「《臺灣之光》系列4DNFT」內也有多位選手將參與此次的體育盛會，但不論是否參賽或取得勝利，所有的運動員都經歷了長時間的訓練、準備，才能登上亞運。我們期許透過此次的合作，可以讓更多人關注科技和體育的結合，並期許4DNFT能夠變成運動員與其支持者之間的共益，支持者可以通過擁有這些獨一無二的NFT，感受到運動員的努力和奮鬥，讓我們為中華健兒的努力喝采！

最後，為了響應聯合國「2030永續發展目標」（SDGs），《閃耀之星》（全體選手版）的銷售，在扣除相關費用後所得收入將全數捐贈給「中華兒童體育發展協會」，用於運動科學導入兒童體育之推動基金。這樣的合作機制，符合聯合國永續發展目標的第17項：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景，藉由此次的合作，能夠為臺灣整體的發展做出實質貢獻，少兒強則國強，以達成體育產業永續發展的願景。

（ 《臺灣之光》系列 4DNFT官方銷售連結：https://twglories.qubic.market/）