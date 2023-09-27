預算有限想耍帥！把握43萬美式機車法拍機會

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法務部行政執行署彰化分署10月3日將舉辦「卦山法拍市集」動產及不動產聯合拍賣會，其中較受到注目的標的物是１輛新車價約43萬元的山葉美式機車XV950，該款重機除外型拉風，還散發沉穩與精緻的風格，是騎帥不騎快的品味選擇。

彰化分署指出，10月3日於彰化縣地方稅務局旁之停車場舉行動產的集中拍賣及變賣活動，拍賣物件於上午 9點30分開始競標。

這次推出拍賣的物件計有作工精細的紫砂壺8只，其中有落款「荊溪惠孟臣壬申年制」的茶壺，值得行家收藏，另有重型機車1部及汽車14輛；同日下午3 點不動產集中拍賣會於誶分署4樓拍賣室開標。

彰化分署表示，這次拍賣會萬眾矚目的是總排氣量942cc重型機車，該款美式風格的重機有著豪放不羈的外表，和內涵著極簡約的風格，整部車呈現出V型汽缸的霸氣與凸顯寬距後輪的沉穩感覺，不溫不火的引擎特性最適合新手或講求騎車韻味的騎士們，只要騎上去，就只有帥氣兩個字可以形容。

該部美式機車雖有幾近公升級的排氣量，卻有著極親民的座高，加上低座墊及低重心的設計，讓身高160公分的左右的成人男女都可輕鬆雙腳及地。

彰化分署說，這部日製的美式機車除了外型拉風外，還多了沉穩與精緻，重機愛好者或是想入手重車界的民眾，這次是難得的機會。

同場變賣物品也有許多民生用品，種類琳琅滿目，包括兒童玩具、電動麻將桌、紙膠帶及造型筆等文具用品、沐浴精、護腰帶、襪子、衣架、電池及垃圾袋等五金用品、硅藻地墊及衛生紙等日用品、充電線、蜂蜜、黑木耳露、仙草凍、地瓜葉茶、剝皮辣椒、新鮮麵包餐盒等，都將以破盤價出售。