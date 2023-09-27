北港武德宮財神廟臉書報明牌？廟方：鬼一樣的美學、假的

雲林縣北港鎮武德宮是全台香火最旺的財神廟之一，每年有5、600萬人次信眾參拜，最近廟方發現有臉書貼文指稱「武德宮539牌免費分享」，下方還附上網址，呼籲民眾千萬不要上當，財神爺絕不會提供明牌供人賭博，且詐騙臉書的圖片排版與字體「鬼一樣的美學，你相信這是武德宮的嗎？」。

武德宮最近接獲不少信眾反映，指在臉書看到「武德宮539牌免費分享」資訊，還附上武德宮外觀照片與財神爺神尊照片，一時間難辨真假。對此廟方祕書長蘇建華強調，這是詐騙集團的手法，利用信眾對武德宮的信任來吸引人，千萬不要點進去網址，目前尚未聽到有人受騙，但不排除報警揪出不法。

武德宮主委林安樂也在其臉書PO文指出，「大概有10個好心人向我檢舉了這個訊息，但我都沒理會，因為如果是武德宮信眾，那請放心，99.9％的人不可能會上當。如果真的上當？那就該是他得的，別跟我客氣。如果不是武德宮的信眾，那是不是問錯人了？真正的原因是，主委本來就不回訊息的」。

林安樂臉書提到，「各位，智商稅是這樣的，你今天不繳，明天也會繳的；你這攤沒繳，下一攤也會繳的！我問你，今天這粉專如果不是報明牌而是賣超強效減肥藥，強調主委都用過了，你難道也會上當嗎？」。

林安樂最後寫道，「還是感謝這10位好人，好人一生平安，我不擋人財路，麻煩你們幫我狠狠擋死檢舉到死，詐騙跟蠢蛋，我都一樣討厭，這醜死人的排版跟字體、鬼一樣的美學，你相信這是武德宮？」。