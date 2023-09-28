這款食品價格暴漲逾100％ 將成吃不起的液體黃金？

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本來只是每日用於烹調的油品，現在卻成了竊賊覬覦的液體黃金？今年以來，因幾個主產橄欖油的國家面臨嚴重乾旱，橄欖油產量暴跌，價格飆升至歷史新高。今年8月時，橄欖油價格已較去年同期飆升130％，因此傳出有橄欖油工廠遭洗劫，歐洲也有國家擬祭出禁止出口橄欖油政策，抑制自己國內的油價。

炎熱夏季使橄欖產量跌 橄欖油成液體黃金

根據CNBC報導，美國農業部（United States Department of Agriculture）近期資料顯示，因地中海地區面臨極度乾旱氣候，國際橄欖油價格在9月飆升至每噸8,900美元。今年8月時，橄欖油價格便已較去年同期飆升130％，且漲勢仍無緩解跡象。

世界最大橄欖油出口國西班牙已經遭逢好幾個月的乾旱，並達到史上第三炎熱的夏季。根據食物商品價格資料庫Mintec數據，西班牙的橄欖油產量在近幾季暴減61萬噸，較一般情況時的1.3至1.5噸下跌超過50％。

油價飆升 竊賊偷光油還將工廠洗劫一空

價格一路暴漲的橄欖油儼然被視為「液體黃金」，並引起了竊賊的注意。根據西班牙當地媒體報導，今年8月30日時，西班牙一座橄欖油廠有約5萬公升的初榨橄欖油遭竊，價值超過42萬至45萬歐元，至今尚未找到竊賊。

除此之外，根據西班牙報紙El Munco，另一家名為Terraverne的橄欖油廠有約6,000公升、價值5萬歐元的初榨橄欖油遭竊，且該公司的電腦、桌子及風扇等設備亦遭洗劫。兩家遭竊的油廠皆未回覆CNBC的訊息。

然而，橄欖油荒目前並沒有緩解的跡象，且土耳其禁止橄欖油出口更加劇油荒的情況。Mintec的分析師Kyle Holland指出，假設乾旱持續下去並消耗橄欖油的庫存，橄欖油供應可能在10月前耗盡，而10月前在過去通常是橄欖的豐收期。

橄欖油貴森森威脅利潤 食品廠急尋替代方案

根據外媒Olive Oil Times報導，橄欖油業界策略顧問Juan Vilar提出的研究報告顯示，消費者購買的橄欖油數量遠不及實際的需求量，這可能是高油價反應出來的情況。Juan Vilar認為，民眾還是會選擇橄欖油，而不是以另一種食用油葵花籽油來替代，只是購買的數量減少了。

此外，橄欖油業者也有惜售的心態，他們傾向於留下庫存，以確保下一季能夠有最低的數量可以銷售。

不只一般民眾為高居不下的橄欖油價所苦，義大利鮪魚罐頭業者也開始發愁，原因就在於橄欖油為其鮪魚罐頭產品的關鍵原料之一，而連續幾個月下來橄欖油的價格飆升，代表成本的增加，對利潤也將構成威脅。

在大西洋的另一端，漢堡品牌Shake Shack宣布，其在紐約的兩間分店將採用由Zero Acre公司所開發出來的甘蔗油作為油炸用油，取代大豆油和橄欖油。根據Zero Acre的數據，這款甘蔗油的單元不飽和脂肪含量比橄欖油來得高。

漢堡品牌Shake Shack。圖／美聯社

緩解國內油價漲勢 土耳其開出口管制第一槍

西班牙、義大利等幾個主要橄欖油生產國的產量減少，增加了地中海各國對土耳其橄欖油的需求。Hurriyet Daily News報導，2022／2023年產季全球橄欖油產量減少20％，但土耳其的橄欖油產量增加62％。

自去年11月至今年7月間，土耳其的橄欖油出口增加近240％，將近14萬噸，結果造成土耳其國內的橄欖油價格不斷攀升。根據土耳其貿易部發布的資料，自6月份以來，該國橄欖油的市場價格上漲了102％。

為了穩定國內橄欖油的價格，土耳其貿易部宣布暫停該國散裝和桶裝橄欖油出口的直到11月，也就是下一個橄欖收穫季的到來。

橄欖油成「奢侈品」希臘擬跟進限制出口

希臘也面臨與類似的情況。Anadolu Agency報導，希臘最大的橄欖油生產地之一的克里特島，伊拉克里翁農業合作社副主席麥隆（Myron Chiletzakis）表示，在希臘，橄欖油已經成了「奢侈品」，貨架上的橄欖油平均售價已經來到13歐元（約新台幣450元），光是在8月份價格就上漲了35％。

麥隆提到，目前橄欖油的批發價格每公升約在8.40歐元（約新台幣288元），這意味著冬季時零售價格將會來到12到15歐元（約新台幣410元到514元左右）。

他認為，希臘有80％的橄欖油是用來出口，這也是導致國內橄欖油價格飛漲的原因之一，呼籲政府應該像土耳其一樣禁止橄欖油出口，避免油價上漲的情況越來越嚴重。

專家分析，如果現有庫存無法撐到下一個橄欖油收穫季來臨，很可能會出現供應中斷的危機，勢必影響到橄欖油的價格，而且新一季的橄欖產量目前也還無從得知，下一季橄欖的產量也將牽動油價的走勢。