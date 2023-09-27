《電週邊》宜鼎工控記憶體再進化 助力車載與航太系統

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【時報記者葉時安台北報導】AIoT與工業級記憶體品牌廠Innodisk宜鼎(5289)新推出PRO Series記憶體強固解決方案，推動旗下記憶體產品升級，使其不僅擁有工業級高品質，更具備「抵禦極端溫度、耐震、抗腐蝕」等強固特點，讓系統在高強度情境維持高效運作、力助邊緣AI應用穩健落地，助力車載與航太系統。

現今智慧應用愈趨多元，面對AI、DDR5等高效運算產生的系統高溫，以及車載、航太領域的嚴苛環境條件，採取特殊規格、技術升級的記憶體解決方案，將是維持系統穩定度的關鍵要素。

宜鼎持續深化AI產業布局，推出多項軟硬體解決方案，其中在工業級記憶體方面，除了積極革新產品規格，更致力以先進技術為產品加值，使旗下記憶體能夠在AI時代扮演智慧賦能的關鍵角色。就車載、航太產業而言，在AI技術注入下催生如自駕技術、先進科技輔助等革命性應用，雖推升高效運算需求與DDR5滲透率，卻也讓系統在高工作負載下，容易因過熱導致故障；或在顛簸、頻繁震動的應用場域中，增添系統內模組鬆脫風險，為著重穩定性的工控領域帶來全新挑戰。

宜鼎不僅擁有業界最齊全的工業級DDR5模組，更持續將產品進化，透過PRO Series旗下四大產品技術，極寬溫記憶體、DDR5專用散熱片、U型耐震扣、Rugged DIMM & XR-DIMM抗震記憶體，逐一擊破各項產業應用痛點，並於Flash Memory Summit、Embedded World屢獲國際肯定。

除上述高溫與震動挑戰外，面對嚴峻環境與工業應用場景中可能面臨的氣體腐蝕威脅，宜鼎更為旗下全系列DDR4與DDR5記憶體模組提供標配加值服務，透過抗硫化隔離技術全面提升產品防護規格，讓系統運作順利無虞。

宜鼎團隊從結構設計、導入評估到平台測試，致力為客戶克服極端情境中的多元挑戰，為AI與高效運算打下穩固基石。