第五屆資誠創業成長加速器啟動 9家新創入選

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資誠創業成長加速器（Scale Programme）27日舉辦第五屆資誠創業成長加速器啟動與新創交流會，本屆有9家新創企業入選，相關企業分別在永續發展與ESG、生技醫療、智慧生活和教育等多個領域展現出令人矚目的創新理念和解決方案，為全球經濟帶來嶄新活力。

在永續發展與ESG領域，「雄材大智材料科技股份有限公司」將廢棄紡織物轉化為寶貴資源，進行可再製的R-PET回收塑膠粒子生產，同時研發粉碎改質壓出成型的綠色衣纖木板材，這項技術有助於實現節能減碳並促進循環經濟的發展。「彩碤新能源股份有限公司」專注於氫能電動巴士，以實現節能減碳和促進循環經濟的雙重目標，為交通工具的永續發展提供前所未有的解決方案。

在生技醫療領域，「台灣醫用電子股份有限公司」成功研發出一種對多汗症患者安全且可在家中使用的離子治療智慧醫材，有望顯著改善患者的生活品質。「台宇生醫股份有限公司」研發多價腸病毒疫苗，計劃進入越南市場，為健康提供更多保障。「舒服美生技股份有限公司」提供一站式的隱形牙套建模、製作和調整服務，結合診所代管，為台灣牙技師開創嶄新的職業前景。

在「智慧生活」類別中，入選了3家新創企業。首先，「智聯科技股份有限公司」研發結合AI臉部辨識系統的智慧貓砂盆，以追蹤寵物的健康狀況。其次，「律芯科技股份有限公司」專注於開放環境的降噪應用，並採用主動降噪技術和AI演算法進行晶片設計。最後，「芯符股份有限公司」運用人工智慧技術創建和管理客製化的客戶禮物清單，協助企業追蹤專業關係的健康狀況。

「教育」領域中，「菁英魔法教育股份有限公司」提供一站式的科學素養課程，旨在解決傳統教育方式僵化以及學習缺乏動機的問題，為學生提供更具吸引力的學習體驗。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞表示，自疫情爆發以來至今，全球經濟格局的演變已喚醒了創新的巨大需求。隨著科技和數位領域的高速發展，許多產業將持續受益於數位轉型的浪潮，不論是在健康醫療、電子商務，或是環境永續等領域，都迫切需要創新的解決方案。資誠創業成長加速器與政策單位、育成中心及投資人多方合作，推動新創產業專業的培訓、資源、網路和市場機會，共同成為新創產業的創新推動者。

資誠創業成長加速器自2018年在台灣成立以來，以「厚創新、後加速」為主軸，已輔導數十家具有成長潛力，來自賦能科技、智慧製造、智能應用、智慧交通，以及金融科技等領域的優質團隊。近四年來，協助新創團隊成功完成募資，並媒合鏈結多項商業合作案，參與超過200場次新創財務、稅務、法務相關活動，協助企業和新創雙贏發展。