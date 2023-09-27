《經濟》出口疲弱 國泰台大團隊下修台灣今年GDP預測至1.3％

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【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)與台大產學團隊公布第3季台灣經濟成長率，該團隊指出，由於各國緊縮政策壓抑全球景氣，大陸經濟面臨逆風，台灣出口呈現疲弱情況，壓抑廠商投資，2023年台灣經濟成長率預估值由1.8％下修至1.3％，有80％的機率落在0.9～1.9％之間，也低於原先1.0～2.5％的預估。此外，2024年首次預測台灣經濟成長率為2.9％，研判有80％的機率落在2.0～3.9％之間。

國泰台大產學團隊認為，美中景氣表現互異，美、歐金融情勢指數維持改善趨勢，但大陸金融情勢指數持續偏緊，隨Fed升息步入尾聲，且台灣服務通膨有降溫跡象，台灣央行重啟升息機率較低，第4季台灣金融情勢指數 (FCI)將朝「寬鬆」區間下緣波動。

2024年需求復甦力道或相對有限，然庫存壓力稍和緩，且AI相關需求量產，出口、投資將呈現低基期復甦，搭配民間消費中度成長，台灣經濟成長率應可接近3％。

此外，央行升息對歐美需求的衝擊仍存，且大陸刺激政策效果有待觀察，惟出口高基期漸低、製造業存貨改善、旺季消費性電子拉貨，以及AI結構需求帶動，下半年外需有望緩步改善，搭配民間消費有撐，景氣有機會擺脫上半年陰霾。團隊評估2023年第4季台灣經濟氣候將呈現景氣擴張的「晴」，出現機率將在60％以上。

台灣央行9月會議維持利率不變，該團隊研判隨Fed升息步入尾聲，且台灣服務通膨有降溫跡象，央行重啟升息機率較低。除非景氣與金融面負面衝擊超乎預期，降息必要性與可能性不高。