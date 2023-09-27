《經濟》連10藍創史上第2長 Q4轉燈國發會這樣說

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【時報記者葉時安台北報導】國發會公布，112年8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與上月持平，燈號續呈藍燈，為連10個月藍燈，為藍燈第二長紀錄，持平2011年11月至2012年8月的歐債危機、2015年6月至2016年3月的科技疲弱帶來連10藍，高過金融海嘯連9個月紀錄。國發會表示，最壞情況已經過了，雖然這次復甦較平緩，但第四季期待看到且更有機會看到換燈。

景氣藍燈歷史紀錄，全球網路泡沫化在2000年12月至2002年2月出現過連續15個月藍燈，2011年11月至2012年8月的歐債危機、2015年6月至2016年3月的科技景氣疲弱雙雙出現連續10個月藍燈，而本次2022年11月至2023年8月的連亮10個藍燈表現持平紀錄，仍高過金融海嘯2008年9月至2009年5月曾連續出現9個月藍燈。

景氣內溫外冷，國發會表示，最壞情況已經過了，雖然這次復甦較平緩，但第四季期待看到且更有機會看到換燈，主要受惠是AI效應、新機推出，外部效應可望慢慢回溫。

景氣連10月藍燈，但同時指標已連5個月上升，雖然證券畫撥存款餘額減少等因素影響貨幣總計數M1B年增率回降，金融面疲弱，但實質面持續改善，受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，8月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅亦持續收斂；內需部分，勞動市場尚屬穩定，零售及餐飲業營業額維持成長，內需動能持續熱絡。

國發會說明，消費性電子新品上市可望推升備貨需求，加上AI等新興應用擴展，有助出口動能提升，第四季出口有所期待，帶動景氣。