《鋼鐵股》榮剛3優 勇奪外資精選台灣100強

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【時報記者葉時安台北報導】台灣董事學會與企業發展研究中心連續第二年模擬全球不同機構法人之投資方法，由基本面、市場面、永續面、外國法人持股市值前100大等四大面向，評選出「2023外資精選台灣百強榜單(Taiwan Best-in-Class 100)」，周二在台北舉辦頒獎典禮。台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛(5009)擁有3大優勢榮登本屆外資精選100強之一，亦是唯二入選的鋼鐵業者之一。

榮剛董事長王炯棻表示，該公司獲選主要原因為擁有3大優勢，一擁有高階特殊鋼製造技術，可生產航太、能源、油氣甚至國防產業的關鍵應用材料，且產品獲國際重要相關產業系統廠認證採用。二成長潛力十足，今年榮剛新營及柳營廠同步擴產，加上新建50噸煉鋼廠，擴增新產品市場，包括合金工具鋼、功能性產品及商用合金鋼等，以全尺寸、全鋼種開發滿足客戶需求，為營運成長增添動能。

三基本面良好，榮剛工具鋼產量目前為全球前十大，合併營收自疫情低點連3年成長，去年營收為歷史次高，包括營業毛利、營業淨利、稅後淨利、歸屬母公司業主淨利以及每股稅後盈餘皆締歷史新猷，且連續2年3率3升，毛利率及稅後淨利率亦走到歷史新高，營運績效相比國際同業毫不遜色，搭配穩定的配息率，吸引外資法人進駐。

「落實企業社會責任」，藉此發展永續環境。王炯棻表示，榮剛為循環經濟的重要角色，原料90%為回收廢鋼，透過廠內製程熔煉再製成高值化產品，可以減少礦物開採帶來的環境破壞。榮剛為了降低碳排放強度，設備選用也著重最佳製程設計以減少能源浪費，近5年投入約4.6億元(含在建)進行電爐復新改善、天然氣替換重油之設備改造、智慧化能源管理與監控系統建置及太陽能發電裝置建設等措施，年減碳潛力可達1.75萬噸CO2e，約當45座大安森林公園1年吸碳量(大安森林公園1年吸碳量約389噸)。目前在建之50噸電弧爐煉鋼廠則採用全新歐規製程設計，著重低噪音、低汙染並可降低噸鋼耗電量20%。