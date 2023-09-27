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政院明通過護理人力整備計畫 12策略因應

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對於社會關心護理人力議題，行政院明（28）日院會上將通過護理人力政策整備計畫，以因應現在及未來台灣所需護理人力。

根據國際2030護理人力需求預估原則，台灣至2030年護理人力需求數約為24至26萬人，以2023年台灣護理執業數18.6萬人計算，需新增5.5萬至7.4萬護理人力。

據悉行政院跨部會將以12項策略計劃因應，並且積極爭取相關護理人員獎勵與福利，投資人力培育、提升新領照率及留任率，以達到病人安全、護理留任、醫院永續的三好與三贏。

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