工研院攜手墨西哥 簽署科學園區策略規劃顧問協議

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為協助臺廠強化美洲布局，借鏡臺灣科學園區發展經驗，工研院宣布與墨西哥索諾拉州簽署科學園區策略規劃顧問服務協議，由工研院策略顧問團隊協助索諾拉州永續發展委員會（CODESO）規劃該州科學園區，協助未來索諾拉州深化半導體、電動車、AI人工智慧、自動化等產業發展；工研院同時將進一步協助索諾拉州進行技術人才培育, 協助未來在索諾拉州落地台商之人才需求，繼續擴大臺灣在全球關鍵地位的影響力，共同開拓國際新市場商機。

工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，墨西哥是臺灣在拉丁美洲第一大出口國與貿易夥伴，墨西哥與全球最大市場美國接壤，占有地緣優勢；加上生產與人力成本較美國低廉、又享有美墨加協定（USMCA）零關稅優勢，已成為全球科技大廠布局美加墨市場，特別是新興之電動車產業業者布局的首選。在全球供應鏈的變動中，墨西哥不僅是我國拓展美國市場的重要經貿連結，更是全球供應鏈布局的關鍵基地之一，藉由此次與墨西哥索諾拉州簽署策略顧問服務協議，工研院將協助索諾拉科學園區策略規劃，深化半導體、電動車、AI人工智慧、自動化產業之雙邊交流，亦協助臺灣有意圖或即將布局擴展墨西哥的廠商在當地健全落地發展。

工研院深耕產業技術，亦具有多年園區規劃及產業策略顧問經驗，因而受墨西哥索諾拉州政府委託，協助園區整體策略規劃，實質內容包括區域競合研析、策略建議、推廣擴散等，協助墨西哥索諾拉州打造具競爭力及永續經營之科學園區。此次攜手墨西哥索諾拉州，未來將期持續促成在半導體、電動汽車和綠色能源應用等技術領域的人才發展機會，協助臺廠弭平對於墨西哥產業之資訊落差，深化臺墨雙方企業合作的動能。