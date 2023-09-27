心中的好老師像什麼？ 台南教師節祝福影片很另類

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孩子眼中老師是什麼模樣呢？教師節前夕，台南市政府教育局特製「我心中的好老師」影片，有人說老師像柯南，會抓出誰作業沒交、很厲害；還有人說老師像牛，「我們班數學不好，是老師一步一步拖著我們，大家數學才變好」；有人說老師像蜘蛛人、柯南，每當同學起糾紛，老師就要幫忙，另類教師節祝福讓老師莞爾。

為了彰顯教師奉獻並表達感謝，台南市政府教育局精心製播「教育之星來透可」系列影片分享師鐸獎獲獎教師教育心路，同時也透過學生視角分享心中的老師像什麼？「我心中的好老師」影片今天首播，學生們天真的描述心中的老師，有搞笑有溫馨。

有學生覺得老師像綠巨人浩克，只要有人吵架，老師都是第一個來阻止；也有學生說，老師像超人，因為總是體力無窮；還有學生覺得老師很像蠟筆小新裡的園長，看起來很凶，內心其實很溫柔。

教育局長鄭新輝說，老師是孩子在校園生活中最緊密接觸的人，不只傳道授業解惑，也要引導孩子校園生活大小事，彷彿有百變身分，每天都要歷經多次的華麗變身！「我心中的好老師」訪談學生，以輕鬆詼諧方式，呈現老師在學生心中的模樣，彰顯老師是獨特且重要的存在。

教育局指出，希望藉由系列影片，能觸動大家回想人生各學習成長階段所受師恩點滴，記得對老師說聲「教師節快樂！」