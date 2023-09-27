《產業》助力企業轉型 台杉邀吳恩達、唐鳳談AI大未來

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【時報記者莊丙農台北報導】隨著AI技術越加成熟，開啟了AI的iPhone時刻，也宣告全球進入新的AI時代。今天由台杉投資主辦的「洞見AI大未來論壇」邀請「人工智慧領域百大影響力人物」的AI領袖AI Fund合夥人、DeepLearning.AI創辦人及Landing AI創辦人暨執行長吳恩達，以及數位發展部部長唐鳳，共談對於人工智慧發展的看法。

台杉投資投資聚焦政府現行六大核心戰略產業，並以科技、生技為主要投資領域。台杉投資總經理翁嘉盛表示，人工智慧應用的進展是各產業領域的創新引擎之一，台杉投資自創立以來，持續關注如何透過投資來協助推動台灣產業AI化、AI產業化的發展，以打造AI發展沃土。

吳恩達指出，人工智慧做為通用技術，它猶如是新型態的電力，正滲透到每一個行業中，更帶來新的產業機會。以AI Fund為例，團隊與海運、人才管理、教育等領域專家共同探索，結合AI技術為產業帶來更多的創新應用。而Landing.AI則致力於推動AI民主化，協助企業在有限的資料集情況下，仍可快速建立、部署由AI驅動的視覺檢測解決方案；藉由人工智慧的幫助，讓專案得以從概念性驗證的階段發展至量化生產，快速實現由AI帶來的商業價值。透過採用人工智慧工具，企業得以減少投入人力在開發模型上，大幅降低採用AI的門檻，使得企業回到以數據為核心來推動創新，且能更快速享受到AI所帶來的革新。

台灣位處地緣政治中心，如何因應AI對民主制度的挑戰，成為政府、民間皆需重視的重要議題。唐鳳認為，最有效的解決方案是透過「對齊大會」等審議式民主機制，邀集全民共創開放、包容與安全的數位公共建設。同時，台灣亦將與國際夥伴持續凝聚共識，確保全球AI發展從「性能競賽」朝「安全競賽」方向前進，讓評測能力持續領先最尖端的AI模型，與全球夥伴攜手構築可信任的AI運作環境。

翁嘉盛指出，在AI技術與應用起飛之際，台灣正處在一個絕佳的時機點，能運用過往製造業的發展基礎，透過AI來賦能企業，幫助產業實踐全面智慧化。因此，台杉投資將攜手關注前沿科技發展趨勢的各界領袖，全力促成國內外新創與台灣成熟企業的交流與合作，以加速台灣產業轉型升級的進程。