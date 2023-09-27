《財政》民參簽約今年拚逾1600億元 長照納入促參重大範圍

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【時報記者葉時安台北報導】財政部表示，統計今年截至9月，整體民參案件簽約共69件，簽約金額達1177億元，其中依促進民間參與公共建設法辦理已簽約及議約中案件共55件、金額338億元，全年預估簽約金額可逾1600億元，顯示民間參與公共建設持續熱烈。財政部期透過持續優化促參投資環境，帶動重點公共建設發展，為民眾打造更好的生活環境並提供優質的公共服務。

為加速媒合長照商機，財政部訂於10月3日下午1時假公務人力發展學院舉辦長照設施促參商機座談會，案源包含新竹縣新埔長照BOT+ROT案、台南市六甲區住宿式長照有償BT0案及屏東縣車城鄉及里港鄉住宿式長照OT案，預計共提供550床位數及120日照人數之長照規模，增進長照供給量能及服務品質。

財政部統計，配合衛生福利部107年起推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，各縣市辦理長照促參案共計18件，截至本年8月底止，5件已完成簽約，民間投資金額高達170億元，可提供近800床位數及30日照人數；目前尚有7件於公告(準備)階段，包括雲林縣整合式長照BOT案、新北市銀新未來城BOT案、屏東縣車城鄉及里港鄉住宿式長照OT案、台南市六甲區住宿式長照有償BTO案、彰化縣埤頭鄉長照OT案及高雄市鼓山區長照ROT+BOT案；另有6件正辦理促參前置作業。

面對台灣未來高齡化社會的需求，財政部為鼓勵民間積極參與興辦長照機構，於112年8月28日公告修正促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍，於社會福利設施類別增訂設有機構住宿式服務之長期照顧服務機構。未來符合投資總額達新台幣3.5億元、提供100人以上床位數、總樓地板面積達2700平方公尺及提供30%以上床位予經濟或社會弱勢者四大條件之長照重大範圍促參案，得享有最長5年免納營利事業所稅、股東投資抵減、進口關稅優惠及投資支出抵減等租稅優惠，吸引民間加入投資長照機構之行列。