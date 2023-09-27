秋冬好發流感！嘉義市新冠、流感、肺鏈3疫苗開打

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秋冬好發流感，新冠肺炎也蠢蠢欲動，嘉義市長黃敏惠27日宣布莫德納疫苗、公費流感疫苗、65歲以上長者專屬的肺炎鏈球菌疫苗開打，為鼓勵接種莫德納疫苗，市府送禮券，還有今年疫苗接種比較複雜，全市有83家合約醫療院所提供專業服務。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋指出，今年公費流感疫苗分2階段接種，第1階段10月2日起接種65歲以上、長照機構受照顧者及工作人員、孕婦及6個月內嬰兒之父母、出生滿6個月至國小入學前嬰幼兒、國中小高中職及專科學生、托育人員、重大傷病者及慢罕病高風險者、醫事及防疫人員、禽畜動物防疫人員等8類對象。

第2階段自11月1日起，接種50至64歲無高風險慢性病成人接種。

今年中央政策改變，65歲即可接種肺鏈疫苗，建議先接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），1年後再接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）；有10月2日起、11月27日起、12月25日起，共3階段對不同對象接種。

廖育瑋還說，肺鏈疫苗、流感疫苗及莫德納 XBB.1.5疫苗，可同時接種或間隔任何時間接種，今年65歲以上長者接種這3種疫苗的任一劑，每劑分別可領取10劑家用快篩試劑，最多30劑，送完為止。

黃敏惠表示，市府已備妥10萬劑四價流感疫苗，包括自購2000劑提供非公費接種對象的3大族群，設籍嘉義市身心障礙者、本市國中小至五專之學校職教職員工、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員，以完善流感疫苗群體保護力。