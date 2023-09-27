前往主要內容
工商時報LOGO

苗縣去年僅2293名新生兒「最台最低」 縣府增生育津貼提高誘因

  • 中時即時 李京昇
苗縣明年起將增加生育津貼、推動凍卵補助等措施，藉此提升生育率。（李京昇攝）
苗縣明年起將增加生育津貼、推動凍卵補助等措施，藉此提升生育率。（李京昇攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

苗栗縣出生率連年全國排名倒數，根據統計去年有16個村里零出生登記，獅潭鄉則是今年5月到8月，已經連3個月全鄉沒有新生兒。為鼓勵生育，苗栗縣府規畫明年起生育津貼第2胎以上發放2萬元、以及推動體外受精人工生殖技術、凍卵補助暨卵巢功能檢查補助，希望藉此提升生育率，縣長鍾東錦也宣布縣府員工敢生，就可以拿到紅包。

根據內政部戶政司統計，苗栗縣從2014年有6004名新生兒，受少子化、高齡社會影響，新生兒數連年下降，出生率也是屢創新低，2019年新生兒數僅剩3077人，2020年跌破3千大關，僅剩2795名新生兒，2021年則有2652人去年2022年只有2293人。

根據數據顯示，全台灣2022年全年新生兒數13萬8986人，苗栗縣只有2293人，去年有16個村里零出生登記，其中通霄鎮楓樹里等7個村里，1半都沒有新生兒，而今年獅潭鄉從5月起到8月全鄉沒有新生兒，少子化相當嚴重。

苗栗縣2022年粗出生率為千分之4.27，全台灣最低，其次是基隆市千分之4.43、嘉義市千分之4.56。最高為彰化縣千分之8.08、1萬106人，其次為桃園市千分之8，澎湖縣千分之7.88。

為鼓勵民眾生育意願，縣府發放生育津貼，目前1胎1萬元，明年起第2胎以上發放2萬元， 鍾東錦也宣布縣府員工生小孩都有紅包可以領，期望藉此增加誘因。

另外，衛生局為提升生育率，避免育齡婦女錯過最佳生育時機，規畫明年施行「幸福苗栗 好孕來-體外受精人工生殖技術、凍卵補助暨卵巢功能檢查補助」方案。

其中，體外授精人工生殖、凍卵療程及管理費用補助，對象設籍苗栗6個月以上已婚女性，或丈夫設籍苗栗6個月以上尚未取得中華民國身分證之外國籍配偶，體外授精人工生殖全年補助100案，每年每人2萬元；凍卵療程及管理費用全年補助30案，每人終身補助一次2萬元；卵巢功能檢查（AMH）補助對象設籍滿1年以上 25歲至40歲女性，全年補助400案，僅限在苗栗縣合約醫療院所抽血檢查者，每年每人1000元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 小孩全年刷卡300萬 老爸代繳卡費被課贈與稅

  2. 美10年債殖利率16年新高 台灣「這類ETF」成重災區

  3. i15爆災情 台積3奈米出包？專家：當心步三星後塵

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。