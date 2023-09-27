台鐵首屆董事籌備會議登場 公司章程勞資無共識

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台鐵公司剩3個月就要掛牌上市，但勞資方對於最基本的公司章程、15項子法仍無共識，交通部今日舉行第1場董事會籌備會，就傳出有董事萌生辭意。交通部長王國材則透露，董事長、總經理人選皆已確定，並暗示都來自台鐵內部，確切結果會由行政院宣布。

王國材下午首訪時表示，台鐵公司首任董事長、總經理人選都確定了，已將公文送到行政院，定案後由行政院宣布。他坦言，人選上真的轉一大圈，交通部考慮很多，希望找到厲害的人，但一個是他不來、一個是工會不接受，如今很可能轉回來。

台鐵公司明年元旦將正式掛牌，首屆董事會籌備會議今日上午在交通部舉行，由主秘黃荷婷擔任主席，15名董事包括勞動部政務次長王安邦、行政院交通環境資源處長陳盈蓉、國發會管制考核處處長李奇、交通部主秘黃荷婷、參事沈慧虹、公運監理司副司長胡迪琦、台鐵局長杜微等人。

專家、學者董事則有高雄港都客運董事長賴文泰、淡江大學運輸管理學系教授陶治中、台北大學公行系教授劉坤億、陽明交通大學運輸與物流管理研究所助理教授林雪花、交通部觀光署長周永暉等人。另有3名勞工董事，台鐵企業工會秘書吳長智、研究組長林佑哲以及高雄分會理事長霍善平。

林佑哲指出，台鐵公司剩3個月要掛牌，預計10月啟動申請，但勞資方對於公司章程與15項子法卻沒有達成共識，眼看交通部急著要按計畫進行掛牌，工會相當不以為然。

林佑哲舉例，台鐵配合國家政策不調漲票價、停靠偏遠小站等虧損，原本政府承諾補貼，如今卻要台鐵先用盈餘埋單，若仍虧損政府才補貼，這些已違背先前承諾。

據悉，首次籌備會開到一半，就有董事發現台鐵公司的問題不小，萌生辭意。黃荷婷澄清，有些董事只是責任心較強，認為自己無法幫助到台鐵公司，事實上會入選董事都有一定的專業能力。

黃荷婷表示，今日交流主要討論台鐵公司化進度，以及公司設立過程需要哪些文件、準備到哪些程度，再來是下次籌備會要討論的議題。至於勞資對章程沒共識，黃強調會先與工會取得共識再進行公司登記，預計到12月初都還來得及，雙方仍有時間商談。