500～1,000萬退票比重上揚 8月退票金額大增至30.3億元

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中央銀行27日公布8月存款不足退票統計，退票張數上升至4,239張，月增25.01％；退票金額也增至30.3億元，創近三月新高，月增24％，年增1.1％；前八個月合計退票金額231.9億元，則年增3.07％。央行官員表示，觀察8月金額在500至1,000萬元的退票比重有拉高跡象，加上8月營業日達23日，較前月多1日，拉高整體退票金額上揚。

據央行統計，7月票據交換張數達540.8萬張，月增15.01％，票據交換金額也增加至1兆1,428億元，月增2.31％。存款不足退票張數同步上升至4,239張，占票據交換張數的比率為0.08％，存款不足退票金額30.3億元，占票據交換金額之比率為0.27％。

觀察8月大戶退票，企業戶及個人戶均掛零，但即使少了大戶退票，8月整體退票金額仍有明顯上升。央行官員說明，8月退票張數及金額均上揚，主因8月金額500萬元以上至1,000萬元以下的退票占比，較7月份呈現略高所致，但若看金額占票據交換金額比重0.27％，其實仍在合理範圍內，並非市場出現較大波動。

除了500～1,000萬元退票增加，過去影響退票張數及金額的主要因素，關鍵仍是營業天數影響最大，而8月共有達23個營業日，較7月增加1日，且同樣有1個月底峰日，使得票據交換張數及金額均增加。

另，8月公司戶退票張數占全體退票張數比重，較7月增加3.42個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重，則較7月減少5.75個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

回顧近一年退票金額，去年單月多維持在30億元上下，今年1月回升至35.08億元，但2月下降至20.91億元，刷下歷史新低，3月起隨工作日回歸正常，又回升至33.89億元，5月更上升至36.2億元的近1年半新高水準，6、7月小幅下降，但8月再度回升至30.3億元。

觀察今年以來大戶退票，相較往年退票金額似乎相對維持在低水準。銀行資金調度主管指出，大戶退票有其本身因素，檢視今年以來市況，1月也有近3億元的大戶退票，整體市場狀況要再觀察；而若以今年整體退票金額來看，在後疫情時期，市場都已經恢復常態，各行業運作都比較正常，退票狀況減少也是自然現象。

銀行資金調度主管則說明，下半年經濟主要靠民間消費支撐，而今年以來個人與企業償債能力也轉強，預估後續退票金額應不至於大幅攀高，且9月營業日較少、且沒有月底峰日，退票金額應會顯著下修。