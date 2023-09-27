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《食品股》南僑陳飛龍：今年營運優於去年 明年3地新產能添活水

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【時報記者郭鴻慧台北報導】第4季進入傳統旺季，南僑(1702)會長陳飛龍今(27)日表示，今年營運將優於去年，明年泰國新產能挹注下，營運成績表現將比今年更好。

陳飛龍說，台灣第4季進入傳統旺季，今年營運表現可望比去年來的好。展望明年度，由於台灣、中國大陸、泰國都有新產線加入，將營運添新活水，明年營運業績可望優於今年。

南僑旗下台北寶萊納啤酒餐廳今日宣布，從10月1日至12月31日止，每周日推出私房起司披薩聯歡活動，搶攻社區餐廳商機。

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