Mate 60 Pro在台開賣？ NCC：華為先「做這件事」

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華為在中國大陸市場熱賣的Mate 60 Pro能否來台？NCC回應了。NCC副主委翁柏宗今日表示，沒有針對華為有什麼特殊限制，華為要來台灣銷售手機，就是按照電信管制射頻器材審驗辦法送審，不過就他瞭解，到目前為止華為仍未送審Mate 60 Pro。

華為昨日在台灣舉行新品發表會，發表智慧手表、藍牙耳機、平板電腦、路由器等新品，不過最夯的Mate 60 Pro並未在台灣新品發表會中現身，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，台灣朋友對Mate 60 Pro反應非常熱烈，是否引進台灣，會配合華為原廠海外市場策略。

華為Mate 30系列手機在2019年時因繁體中文介面顯示「中國台灣」，遭到NCC禁售，之後又因為中美貿易戰，華為在全球智慧型手機市場沉寂了一段時間，在台實體門市甚至收得一乾二淨。而今年新推出的Mate 60 Pro，技術規格令人驚艷，也讓華為昨日在台的新品發表會，各界關注是否會跟進開賣Mate 60 Pro。

對於台灣消費者的聲音，不少消費者詢問，Mate 60系列是否有機會來台銷售，雍海表示，「會爭取」，但也坦言現階段會先以中國大陸當地銷售為主，總部原先預估Mate 60系列銷量約在500～600萬支，不過現在是供不應求，且台灣市場也已經三年沒有賣過手機，通路、認證和維修也都需要先投入。