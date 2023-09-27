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爌肉飯還賣這一味 全台獨賣衝擊你的味蕾

  • 中時即時 孫英哲
彰化縣伸港鄉有業者賣豬肉冰，吃過的民眾都覺得口感很特別。（孫英哲攝）
彰化縣伸港鄉有業者賣豬肉冰，吃過的民眾都覺得口感很特別。（孫英哲攝）

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冰品百百款，但這款一定很多人沒吃過！彰化縣伸港鄉1間經營已三代的爌肉飯全台獨賣「豬肉冰」，店門口的招牌寫著大大的豬肉冰3個字，常吸引好奇民眾嚐鮮，吃過民眾不約而同都說「很特別」，至於好不好吃，則得親身體驗才知道。

這間三代經營的老店位於伸港鄉新港路上，許多路過人車看到店門口的豬肉冰招牌都會感到好奇，進入店內，發現除了賣爌肉飯等餐食，還賣俗稱叭哺的冰淇淋、冰沙等，其中口味最特別的非豬肉冰莫屬。

業者柯志穎表示，在他旳阿公那一代認為豬肉都可以做成餅了，就試著做豬肉冰，推出後客人的反應還不錯，因此就一直做到現在已60幾年了。豬肉冰的作法很簡單，先把豬肉炒熟，再與製冰原料加一起下去做，全台好像只有他們這樣做。

最近雖然豬肉價格漲得凶，但豬肉冰的價格已凍漲多年。柯志穎說，其實不要說豬肉價格，近來很多原料的價格也都漲了，但考慮到店內許多都是老客人，因此豬肉冰凍漲，就連爌肉飯等餐食的價格也都維持不變。

店內的客人說，豬肉冰他從小時候吃到現在快60歲了還在吃，全台走透透，真的沒看過別的地方有在賣豬肉冰，豬肉冰的口感很特別，很難具體形容，試過才知道。

另有客人表示，豬肉冰吃起來口感很濃、醇、香，她覺得很好吃，一口吃下去冰中含肉，很特別，吃到來口味鹹鹹甜甜的，來這裡吃完爌肉飯後，再吃碗豬肉冰，超搭、絕配。

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