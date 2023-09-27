萬物皆漲！嘉義市擬提高花甲食堂餐費補助

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花甲食堂鼓勵長者到社區共餐，與社會多連結，但隨著志工老化、人力吃緊、物價飆漲，嘉義市花甲食堂陸續停辦，今天「北湖花甲食堂」啟用，由市長黃敏惠揭牌，全市目前共有7個食堂，市府研擬明年提高餐費補助至40元、籌辦中央廚房統一供餐。

「北湖花甲食堂」在北湖社區活動中心開辦，每周二至周四中午11時30分起共餐，65歲以上每餐收費35元，主要服務北湖里里民。

黃敏惠表示，市府長期推動「在地老化」各項社福政策，就是要打造世代宜居的幸福城市，積極輔導社區辦理共餐服務，邀請社區長輩走出家門，到社區作伙呷飯，能獲得飲食營養的照顧，也能與社會有更多互動、連結，身心更健康有活力，希望民眾多鼓勵長輩來共餐。

嘉義市政府社會處表示，花甲食堂原有9處，由於志工老化、人力不足、營運有弊端等因素，有4處停辦後，包括北湖花甲食堂共2處新開辦，目前共有7處老人共餐食堂。 由於近年來物價漲不停，長輩共餐需要供應充分營養，嘉市府社會處長青及社會行政科長李憶君說，目前市府補助每人每餐35元，使用者自付35元至50元不等，也就是每餐費用70元至85元，研擬明年起提高補助為40元，則每餐費用75元至90元。

此外，研擬開辦中央廚房，統一供餐給花甲食堂，有營養師及專業廚工為餐飲品質更精進把關。