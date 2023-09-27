涂萬財進口巴西蛋流入軍中？ 屏東新興隆牧場回應了

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巴西蛋進口食安疑慮持續延燒，進口蛋大戶涂萬財至今對巴西蛋流向交代不清，國民黨台北市議員柳采葳質疑失蹤的425萬顆可能流入軍中，因國軍的蛋供應廠商有將近一半都是使用涂萬財供應的蛋，對此，位在屏東的「新興隆牧場」表示，他是將廠房租給涂萬財，所以不清楚狀況，明年考慮是否續約。

新興隆林姓業者指出，他是將廠房與新興隆的名字全部租給涂萬財使用，就像租店面那樣，租給人後就不清楚對方如何使用，他與涂萬財一次簽約12年，明年合約將到期，因為最近蛋風波鬧很大，所以有在考慮明年還要不要續約。