這7種擾鄰行為注意！桃啟動「靜鄰專案」

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桃園市都發局調查發現，住宅區7類行為最令民眾反感，依序為：飲酒店、卡拉OK、麻將館、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間、以及自助洗衣店等，為解決市民困擾，市長張善政指示檢討現行公安會報執行機制，領先全台啟動「靜鄰專案」，專門針對住宅區內禁止場所、擾民的行為加強執法，並研議修訂相關管理辦法，務必維護市民的生活安寧。

張善政說，市民重視居住的安寧，市府團隊非常認真看待，也全力解決問題，自6月份啟動「靜桃計畫」大執法專案，已經逐步看到成效，這次再升級至「靜鄰專案」，無論是影響睡眠的違規閃爍霓虹燈招牌、占用行人通行空間的店家、半夜聚眾的飲酒店、麻將店等，市府將整合跨局處的力量從嚴稽查，聯合出擊，讓違法的業者無法規避。

張善政提到，桃園城市發展快速，在住商混合情形下，原有住宅區內，容許行業類別與新興行業管理法規皆需再精進，以確保居民的居住安全與寧靜的環境。近期發生的自助洗衣店爆炸案，也已責成消防局和經發局等局處研析相關管理法規，中央如無完善的法規，桃園市政府可以優先補足，修定相關管理法規。

張善政強調，相關局處必須同步啟動行政法規面的檢討，在盤點、彙整後供法務局檢視、提供專業意見，避免未來疊床架屋，如有類似規範，必須先行整合相關規範；也同步加強聯合稽查的頻率。

張善政指出，目前桃園定期召開治安暨公共安全及食品藥物安全會報，會報內容已結合各式公共安全主題，他也裁示將本次「靜鄰專案」列入治安暨公共安全會報中，強化桃園市公共安全會報機制。

此外，張善政也提到，市府消防局已針對桃園市工業廠房隔間及危險物品放置地點先行掌握，並建立資料庫，屆時火災發生之際，消防人員可即時掌握現場資訊，有助於保護消防同仁的安全；尤其近期屏東工廠火災事件，請消防局檢視因應工廠火災風險的既有整備工作有無不足之處，並於下次治安暨公共安全會報提出報告。