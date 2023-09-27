勞動部生技醫藥產業人才據點秀成果

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生技醫藥產業為我國目前極力推動的「5+2」重點產業之一，更被譽為臺灣下一座護國神山。為此，勞動部特別自106年成立「生技醫藥產業人才培訓據點」，迄今已培訓超過1,100名學員，協助媒合至104家生醫相關企業任職，目前的訓後就業率高達80%，就業關聯度更達100%，整體辧訓成果受到業界及學員高度肯定。今(27)日於臺大醫院國際會議中心舉辦「生技醫藥區域產業人才培訓據點」成果發表會，多位生醫產業相關協會理事長、合作企業代表與結訓學員皆到場共襄盛舉。

勞動部勞動力發展署蔡孟良署長特別親臨現場，邀請多位生醫企業代表，就共同培訓生醫產業所需人才簽署合作意向書(MOU)，合作單位包括杏輝藥品、台耀化學、台康生技、強生製藥、瑞寶生醫和大樹醫藥等30家，未來將攜手業界，共同就課程規劃、職缺提供及訓後就業追蹤等提供人才培訓服務，一起為生醫未來努力。此外，本次成果展以新藥研發、臨床試驗、製藥領域、醫療器材及醫藥通路等生醫人才就業元素，邀請合作廠商共同設置展示體驗區，呈現生醫產業各領域工作樣貌，並由結訓學員現身分享就業心得，展現訓後專業自信。

蔡署長表示，生醫產業的關鍵競爭力在於研發人才，為解決業界人才招、訓、用的困難，同時加速產業升級，結合產官資源，成立全國唯一的「生技醫藥產業人才培訓據點」，提供創新客製化的職訓模式，深入分析產業人才缺口，規劃符合市場趨勢的訓練課程，為企業媒合需用人才，結訓學員也能在職場上學以致用。未來也將配合生醫產業多元人才需求，於課程增加再生醫學、AI智慧治療、細胞治療等領域之專業訓練，佈局臺灣生醫新世代人才。

據點今年底預計再開設1班職前訓練課程，明年預計開設4班職前訓練課程，課程內容將規劃「精準醫療」、「CDMO委託開發既製造」、「大分子藥物開發」、「AI智慧醫療」等生醫新趨勢，學員結訓後可朝新興生技領域發展，接軌國際趨勢，歡迎對生技醫藥產業有興趣的失(待)業民眾洽詢勞動部北分署生技醫藥人才培訓據點服務專線（02）2545-0933，或上「台灣就業通」網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/) 查詢相關資訊。